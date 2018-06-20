Rant uğruna görevi kötüye kullanıyorlar!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, Umuttepe’de bulunan Ayvazca mevkiine yapmayı planladığı Katı Atık Çöp Yakma Tesisi’nin yapımına karşı çıkan ve doğa tahribatına yol açacağını belirten Kocaeli Akademik Odalar Birliği, dün düzenlediği etkinlik ile Ayvazca mevkiinde inceleme çalışması yapmıştı. Yapılan incelemelerin arından KYÖD Sosyal Tesisleri’nde çalışmalar ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleşti. Toplantıda konuşan Tarım Orman İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş, “Türkiye’de olduğu gibi Kocaeli’de de rant uğruna, birilerinin çıkarı uğruna kendi kurumları görevini kötüye kullananlar var. Siyasi parti ayırt etmeksizin herkes mücadele etmeli. Zehirleneceksek hepimiz zehirleneceğiz” dedi.

RAPORU YARGIYA TAŞIYACAĞIZ

Açıklamada konuşan Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Sait Ağdacı, “Yaklaşık 1 yıldan fazla bir süre içinde katı atık yakma tesisinin yeri ile ilgili eleştirilerimizi dile getirdik. Tarım Orman İş Sendikası arkadaşlarımız ile bugün alana giderek tespit yaptık. 17 kişilik bir teknik heyet ile Ayvazca Bölgesi’nde incelemelerimizi tamamladık. Bundan sonra izlenecek olan süreç hakkında görüş birliğine vardık. Rapor üzerinden gideceğiz ve o raporu diğer heyetteki hocalarımız da inceleyecek ve raporda eksiklik varsa onları geliştireceğiz. Daha sonrasında raporu yargı sürecine hazırlayacağız” dedi.

RANT UĞRUNA GÖREVİ KÖTÜYE KULLANANLAR VAR

Tarım Orman İş SendikasıGenel Başkanı Şükrü Durmuş, “Teknik heyet önce arazi incelemeleri yaptı. Teknik ekibin hazırladığı raporda tesis üretime geçtiğinde olası etkiler yer alacak. Süreç çok hızlı ilerliyor. ÇET raporu son aşamada. Bunun için elimizi çabuk tutmamız gerekiyor. Ağaçların kesilmesini önlemeliyiz. Dayanağımız teknik heyetin hazırladığı rapor olacak. Yürütmenin durdurulması için hemen bir dava açılacak. Türkiye’deki yargı sistemini biliyoruz çok yavaş ilerliyor. Türkiye’de olduğu gibi Kocaeli’de de rant uğruna, birilerinin çıkarı uğruna kendi kurumları görevini kötüye kullananlar var. İzinler daha kesinleşmemişken şeritler çekildi. Bu anayasaya aykırıdır. Raporun yanında fiili mücadele de gerekiyor. Halkın bize katılması gerek. Siyasi parti ayırt etmeksizin herkes mücadele etmeli. Zehirleneceksek hepimiz zehirleneceğiz” dedi.

İNSANLAR KANSER OLACAK

Durmuş’un ardından Türk Tabipleri Birliği adına açıklamalarda bulunan Prof Dr. Ali Osman Karbaba, “Nitelikli bir orman alanı. Alan aynı zamanda su tutma alanı. Böyle bir alanın üzerine atık yakma tesisi kurulduğunda yer altı sularını kirletecek. Fabrikanın yattığı ürünler nedeniyle hava kirliliği de oluşacak. Hakim rüzgarlar ile bu havalar kentin soluduğu havalara katılacak. Bu da insanların kanser olmasına yol açacaktır” ifadelerini kullandı.

KOCAELİ EN YAŞANILMAZ KENTTİR

Tarım Orman İş Sendikası adına söz alan Dr. Mehmet Ali Başaran ise, “Orman Mühendisiyim. Teknik geziye Erzurum’dan katılıyorum. Teknik heyet sonrasında Burdur Niyazlılar Köyü’nde amacımıza ulaştık. Burada da benzer bir çalışma yaptık. Sahaya gittiğimizde türleri tespit ettim. Yaklaşık 40 bitki türü var. Sahanın hastaneye 1 buçuk 2 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Yerleşim yerlerine, üniversiteye çok yakın. Atık tesisinin oluşturduğu havza kirliliği yer altı sularını ve havayı zehirleyecek. Oluşacak emisyon halk sağlığını etkileyecek. Zaten Kocaeli kirlilik açısından Türkiye’de en yaşanılmaz yerdir. Üstüne bir de bu tesis yapılırsa bölge daha da kötüye gidecek. Maki alanı olduğu söyleniyor. 30 yılık bir ormancıyım ve Maki verimsiz bir orman değildir. Yaban hayatına en çok hizmet eden makilerdir. Ancak sahada maki yerine nitelikli meşe, sedir ormanları bulunuyor” dedi.

17 KİŞİLİK TEKNİK HEYET

Tarım Orman İş Birliği Kurulu Doç. Dr. Yücel Çağlar, Tarım Orman İş Birliği Kurulu Prof. Dr. Doğan Kantarcı, Tarım Orman İş Birliği Kurulu Prof. Dr. Metin Sarıbaş, Tarım Orman İş Birliği Kurulu Orman Mühendisi Mustafa Zengin, Tarım Orman İş Birliği Kurulu Dr. Mehmet Ali Başaran, Türkiye Ormancılar Derneği Prof. Dr. Ünal Akkemik, İstanbul Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Miktat Kadıoğlu, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Prof. Dr. Necmi Aksoy, Türk Tabipler Birliği Prof. Dr. Ali Osman Karbaba, Kocaeli Üniversitesi Arslanlı Meslek Yüksek Okulu Prof. Dr. Alaeddin Bobat, ZMO Kocaeli İl Temsilcisi Ziraat Mühendisi Özgür Yılmaz, ÇMO Kocaeli Şubesi Çevre Mühendisi Sait Ağdacı, Kocaeli Harita Mühendisleri Odası Murat Selim Çepni, Jeoloji Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Niyazi Temizkan, Peyzaj Mimarları Odası Temsilcisi Onur Öztürk, Kocaeli Barosu Av. Tamer Ejderoğlu.