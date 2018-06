CHP'nin Kandıra mitinginde renkli görüntüler vardı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kandıra İlçe Örgütü’nün ev sahipliğinde düzenlenen miting ile 27. Dönem Milletvekili adaylarını Kandıralılara tanıttı. CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İl Yönetim Kurulu üyeleri,partinin milletvekili adaylarından; Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Anıl Acurman, Yeşim Akpınar, Dr. İsmail Demir, Tuğman Kayalı, Sezer Nilgün Aydın, Zeynep Çiğdem Canbaz, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, Kandıra Belediyesi eski Başkanlarından Kenan Evin ve Mustafa Ören, Kandır İlçe eski Başkanları Sevim Deren, Recep Şenol ve Muzaffer Yağız, İzmit İlçe eski Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya da mitinge katılan isimler arasındaydı.

MİLLETİN GERÇEĞİ

Mitingin açılış konuşmasını gerçekleştiren Kandıra İlçe Başkanı Gülay Eyisabuncular, “Öncesinde hak, hukuk, adalet diyerek çıktığımız bu yolda sonrasında İnce bir umut oluştu. Zaman içerisinde kar topu gibi büyüdü ve hiç kimsenin yok sayamayacağı büyüklüğe ulaştı. Bu umut bizim tamamlanmış gerçeğimizdir. Hiç kimse tarafından yok sayılamayacak kadar büyüktür ve milletin gerçeği olmuştur. 25 Haziran sabahı aydınlık bir geleceğe uyanacağız, gülen yüzlerle birbirimize bakacağız. Sadece İzmir’de değil, ülkenin bütün dağlarında çiçekler açtıracağız” diye konuştu.

ELİNİZİ VİCDANINIZA KOYUN

Organizasyonda emeği geçen ve katılım gösteren herkese teşekkür ederek sözlerine başlayan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Kandıra’da şu mesajları verdi; “Bu seçim sadece bir siyasi partinin iktidara gelmesi seçimi değil, bu seçim Türkiye’nin idaresinde egemen olacak fikrin seçimidir. Yani bir tarafta diktatör, bir tarafta cumhuriyetçiler, parlamenter sistemi savunanlar, hak, hukuk, adaletten yana olanlar var. Oyumuzu ya diktatöre ya da demokrasiyi, parlamenter sistemi, cumhuriyeti laikliği savunan, adam kayırmayan sisteme vereceğiz. Elinizi vicdanınıza koyun”

YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE KURACAĞIZ

CHP Kocaeli milletvekili ve adayı Fatma Kaplan Hürriyet ise, “İnşallah sizlerin desteğiyle, gücüyle, sesiyle, inancınız ve kararlığınız ile 25 Haziran sabahı bu ülkenin tüm dağlarında çiçekler açacak, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında güneşli bir sabaha uyanacağız. Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığında milletimiz için üzerinde yaşadığımız bu topraklar için, çocuklarımızın geleceği için, işçimiz, çiftçimiz için, köylümüz, emeklimiz için, atanamayan öğretmenimiz için yaşanabilir bir Türkiye’yi hep birlikte kuracağız” şeklinde konuştu.

CUMHURİYETİ KORUYACAĞIZ

CHP Kocaeli Milletvekili ve adayı Tahsin Tarhan, “8 yıldır her sene bir miting yapıyoruz. Çünkü bugünkü iktidar sizin verdiğiniz oyları beğenmiyor. Hani her yerde haykırıyorlar ya ‘Türkiye’de istikrar gerek, Türkiye ne çektiyse koalisyonlardan çekti’ diye. Ama tek başına bir iktidar var. Normal seçim süresine 1 buçuk yıl varken şimdi neden erken seçime gidiyoruz? Tek başlarına ülkeyi yönetemiyorlar mı?. Olağan üstü hal var. İstedikleri an istedikleri kanunu çıkarıyorlar, herkes mağdur. Bu cumhuriyetin kuruluşunda çoluk çocuk demeden herkes nasıl cephede savaştı ise bugünde birlik beraberlik içerisinde birbirimize sarılarak bu iktidarı yollayacak, cumhuriyeti koruyacağız” dedi.

KANDIRALI GENÇLERİN ÖNCÜSÜ OLMAYA TALİBİM

CHP’nin Kandıralı milletvekili adayı Anıl Acurman, “Sizin içinizden çıkan biri olduğum, sizi temsil ettiğim için gurur duyuyorum. Artık Kandıra’yı ellerinin tersiyle itemeyecekler, artık Kandıra şarkı dinlemeyecek, şarkı söyleyecek. Hangi köye gidersek gidelim Kandıra’nın her yerinde yaşanan sıkıntı aynı. Ben çiftliğimden, çiftçiliğimden, hayvancılığımdan para kazanmak istiyorum. Ben genç kardeşim artık burada iş bulsun, burada yaşasın istiyorum. Ekmeklerini burada çıkartabilsinler istiyorum. Ben bu genç kardeşlerimin öncüsü olmaya talibim” açıklamasında bulundu. Miting sonunda tüm milletvekili adayları sahneye çıkarak Kandıralıları selamladı.