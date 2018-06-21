D-100’de TIR devrildi, sebzeler yola saçıldı

Kaza Kocaeli’nin Dilovası ilçesi D-100 Karayolu Gümrük Kavşağı mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Antalya’dan yola çıkan ve İstanbul’a seyir halinde Mahmut K. İdaresindeki 07 YED 80 plakalı sebze yüklü TIR , sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine beton refüje çarparak devrildi. TIR'ın devrilmesi sonucunda kasadaki sebzeler yola saçıldı.

TRAFİK TEK ŞERİTTEN VERİLDİ

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan TIR sürücüsü Mahmut K. Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada yola saçılan sebzeler nedeniyle trafik polis ekipleri tarafından tek şeritten kontrollü olarak verildi. Kazaya karışan TIR ve yol saçılan sebzelerin kaldırılması ile birlikte trafik normale döndü. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.