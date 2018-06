Gazi’nin İzmit nutku

Gösteriler ve Çay Ziyafeti

Yemekten sonra Claude Farrère misafir olduğu köşke geri dönmüştür. Öğleden sonra saat 18.30’da ise sarayın bahçesi büyük bir kalabalık tarafından doldurulmuştur. Bahçenin doğu tarafına 250 kişilik çay toplantısı için masalar hazırlanmıştır. Aynı gün İzmit'in en büyük meydanlarından birini teşkil eden Tersane içinde Claude Farrere şerefine Kocaeli Grubu’nun düzenlediği askeri oyunlar düzenlenmişti. Misafirler için büyük bir çadır kurularak yerlere halılar serilmiş, koltuklar konulmuştu. Meydan, halk ve öğrenciler tarafından doldurulmuş, bandonun Fransız marşı Marseillaise ile açtığı program hep bir ağızdan okunan dua ile devam etmişti. Daha sonra kule teşkili, süratle soyunup giyinmek, çadır kurmak, çuval koşusu, Muhafız Birliği’nin oynadığı Karadeniz oyunları, bandonun çalındığı vals, asılı limonları elleri yağlı olduğu halde yemek, yumurta koşusu gibi oyunlar oynanmıştı.

Sonra bando tarafından milli bir marş havası çalınmıştır. Bando “İzmir nerede? Edirne nerede?” marşını çaldıktan sonra bir daha dua okunmuştur. Ve bando tarafından milli bir marş çalınarak eğlencelere son verilmiştir. Bu oyunlarda asker her harekette başarılı olmuş, oyunları herkes beğenmiştir. Bilhassa çadır kurma yarışmasında 4. Bölüğün 2. Mangası 1 dakika 40 saniyede çadır kurmuş ve yıkmıştır.

Eğlencelerden sonra Atatürk tarafından Claude Farrère şerefine muhteşem bir çay ziyafetine geçilmiştir. Bu ziyafette Claude Farrère, Hamit Macit Beylerden başka mülkiye memurları, askerler ile eşraftan kimseler ve İzmit halkı bulunmuştur.

Bu arada, Claude Farrère ve Fransız torpidosu Touareg’in komutanı halkın sevinç gösterileri arasında bahçeye gelerek masada yerlerini almışlardır.

Sivil bir elbise giymiş olan Mustafa Kemal Paşa’nın sağında Claude Farrare, Büyük Millet Meclisi hükümetinin İstanbul temsilcisi ve Hilâl-i Ahmer İkinci Reisi Hamit Bey, sol yanında Claude Farrer’in mihmandarı Ercüment Ekrem Bey, yanında Yenigün muharriri, onun yanında da Cevat Abbas (Gürer) Bey, Farrere’in karşısında sonraları Londra Büyük Elçimiz olacak olan Hariciye Vekâleti Hukuk Müşaviri Münir Bey ve yanında Kemal Salih Bey yer almıştı.

Bitişik olarak kurulan diğer iki masada da İzmit memurları, eşrafı ve gazeteciler oturmuşlardı. Claude Farrere, “İki muhasım taraf arasındaki bazı kararları pek canlı bir surette gösterecek fıkralar anlatmış, Başkumandanın bu kadar yakınlık, samimiyetle halk arasına karışmasındaki mânâları izah etmişti”.

Claude Farrere bu çay ziyafeti hakkında şu bilgileri vermektedir: “Benim ve Mustafa Kemal Paşa’nın çevresinde en azından elli konuk var -generaller, müsteşarlar, subaylar, şehrin ileri gelenleri, gazeteciler- uzun masadaki ikram sade ve Türk geleneklerine uygun: Çay ve limonata. Ev, yer yer kiraz ağaçlarının bulunduğu çimlerle kaplı dümdüz bir arazinin üstünde. İzmit’in ve çevre köylerin neredeyse tüm halkı, aşağı yukarı yirmi bin kişi, yarım daire şeklinde masamızın çevresini almışlar, sık aralıklarla geniş alanda dizilmişler”. Masasının etrafında halk ve öğrenciler toplanmıştı.

Bunların arasında, kırmızı elbiseli beyaz başörtülü mahzun görünümlü kız çocukları, göze çarpmaktaydı. Bunları Mustafa Kemal Paşa, Farrere’e göstererek: “Zannediyorum ki şu kırmızı elbiseli kız çocukları, babaları Yunanîler tarafından öldürülen bîçârelerdir” demesi Farrere’i müteessir etmiştir. Ziyafetin sonuna doğru Mustafa Kemal Paşa, Farrere’e ziyafeti şereflendirdikleri şu sırada birkaç söz söyleyeceğini ifade etmiş, o da bunun kendisi için en büyük bir şeref olacağını, daha sonra kendisinin de birkaç söz söylemesine müsaade buyrulmasını rica etmiştir.

ÜÇ BİN KİŞİLİK BÜYÜK HALK KÜTLESİ

Mustafa Kemal Paşa’nın bunun üzerine çaylar içildikten sonra ayağa kalkarak üç bin kişilik büyük halk kütlesi önünde irticalen yaptığı İstiklâl tarihimizin anıtlarından biri sayılacak önemli nutku o sırada işgal altında olan İstanbul’da matbuat tarafından neşredilmemişti. Bu nutukta Türk milletinin o zaman içinde bulunduğu hakikî vaziyet vuzuh ve sarahatle izah edilmiştir:

"Efendiler, Türkiye’nin ve Türkiye halkının çok değerli dostu olan Mösyö Claude Farrére’i içimizde görmekten doğan duygularımı açıkça belirtmeği bir görev sayarım. Aziz ve saygıdeğer dostumuz Mösyö Claude Farrére, soylu kişiliğinizi, bir kıyısında olsa bile hür ve bağımsız Türkiye topraklarında kabul etmekle çok sevinçli ve mutluyum. Bu sevincim bana ait olduğu kadar geneldir.

Saygıdeğer misafirimiz, güveniniz ki bu dakikada İzmit körfezinden Kars kalesine, Karadeniz sahillerinden Arabistan vahalarına kadar milletimizin kalbi, kıymetli dostumuza karşı aynı dostluk hissi ve takdir ile çarpmaktadır.

Efendiler! Mösyö Claude Farrére Türkiye’nin gerçekten ve cidden dostu olduğunu çok belirgin bir şekilde kanıtlamıştır. Memleketimiz tehlikeli dakikalar yaşarken, milletimiz zulümlerle karşı karşıya bulunurken, dünyanın bütün adaletsizlikleri üzerimize yöneltilirken, bu zulme karşı gökyüzüne yükselen yüce bir ses, insancıl bir ses duyuluyordu. O sesin sahibi, huzurunda bulunmakla mutlu olduğumuz Claude Farrère’dir. Türkiye ile, Türk halkı ile bu kadar gönüllü ilişkileri olan bir zatın ülkemizi bugün yaşamakta olduğu kara günlerinde ziyaret etmesi büyük anlam taşımaktadır.

Efendiler! İnsanlar; âdetlerini, ahlâklarını, duygularını hatta fikirlerini artırma ve eğitmede, içinde yetiştikleri sosyal heyetin genel eğilimlerinden kurtulamazlar. Fakat bazı büyük yaradılışlar vardır ki, onlar yalnız tarafı ve taraftarı oldukları sosyal heyete karşı kalplerini ve ruhlarını aynı halde tutarlar. İşte Mösyö Claude Farrère, bu büyük insanlardan biridir. Dostumuzun bundan başka bir özelliği daha vardır: Kendisi pek soylu olan, hürriyet ve bağımsızlığını bütün dünyaya tanıtmak için kanlar döken, inkılâplar yapan büyük bir milletin seçkin evlâdıdır. Türkiye ve Türk halkı ile bu kadar kalpten ilgilere sahip olan bir kişinin Türkiye’yi bugün yaşadığı kötü dakikalarında bizzat ziyaret etmek istemesi zaten beklenirdi. Dostumuz bu dakikayı çok güzel değerlendirmiş ve gerçekten ümit edildiği ve beklendiği gibi İstanbul’dan sonra buraya gelmek zahmetine katlanmışlardır.

Dostumuzun İstanbul’da geçirdiği beş on gün zarfında, elde ettiği izlenimleri bilmem, fakat İstanbul’da henüz düşmanların süngüleri ve tehditleri altında yaşayan o zavallı, o kötü talihli vatandaşlarımızın kalplerindeki acılara elbette temas etmiştir. Bir Türk dostu için bu ilgilenmenin oluşturacağı izlenimlerin çok acı ve dertli olacağını kabul etmek gerekir. O çevrede yıllardan beri, bu zavallı milletin kaderini elinde tutmuş ve onun geleceğiyle oynamış ve sonra kendisini bırakıvermiş birtakım kötü talihlilerin bulunması da acı bir şeydir. Eğer dostumuz Claude Farrère gezilerine İstanbul’da son verselerdi, bu geziyi tamamlanmamış saymak mecburi olurdu. Türkiye’nin bugünkü gerçek manzarasını görmek için böyle esaret altında bulunan değil, hürriyet ve bağımsızlığını korumakla mutlu olan bir çevreye gelmek gerekiyordu.

Efendiler, Türk halkı asırlardan beri hür ve bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı bir hayatî gereklilik kabul etmiş bir ırkın kahraman evlâtlarıdır. Bu millet istiklâlsiz yaşamamıştır. Yaşayamaz ve yaşamayacaktır.

Fakat bu milletin kaderini ellerine alan birtakım insanlar keyfî ve despotça kötü yönetimleriyle onun hayatını yok etmeye niyetlenmiş düşmanların uygulamalarının etkileri ile âdeta onu şaşırtmışlardı.

Milletimiz bağımsızlığına vurulan darbeler ve varlığına açılan yarıklar karşısında göz yaşları döküyordu. Dostla düşmanı ayıramayacak bir hale getirilmişti. Bu manzara karşısında acı düşüncelere batmış kalmıştı. İşte milletimizin bu boğulmuş halini, son bir yok edici darbe vurmak fırsatını bekleyen düşmanlarımız sebep saydılar ve gereken anın gelip çattığı düşüncesine kapıldılar. Karar verildi, hareket başladı. Artık maskeler atıldı. Türkiye parçalanacak, Türk halkı esir, alçak, yoksul ve perişan edilecektir. Amaç bu idi ve bu zalimce amaca ulaşmak için hatır ve hayale gelmeyen her türlü önlemlere başvuruldu ve özellikle Batının bazı hükümetleri ve bazı siyaset ileri gelenleri bunun böyle olmasında ısrar ediyordu ve hâlâ da ısrar ediyor. Bu hareket tarzını dünya manzarasında özürlü göstermek ve hatta kendi milletlerinin gözünden gizlemek için başvurmadıkları önlem kalmadı. Her türlü iftiraları bulmaktan daha kolay bir şey olamazdı. ‘Türkler vahşidir, zalimdir, medeniyetin gereklerini almaya ve kabule kabiliyetleri yoktur’ tarzında aslında vahşilerin, zalim ve işgâlcilerin haksız yere icat ettikleri bir formülü şakıyarak genel fikirleri (kamuoyunu) aldatmaya kalkıştılar. Bu girişimlerinde başarılı olacaklarını sandılar. Başka bir önleme gerek görmüyorlardı. Çünkü Türkiye’nin yaşama yeteneğinden tamamen yoksun olduğunu kabul ediyorlardı.

Halbuki düşmanlarımız bu görüşlerinde tamamen yanılmışlardır. Bu gerçektir. Gerçekten dimağları birtakım tutku duygularının dalgalanma yeri olan insanların anlayışı ile ve birtakım yalanlarla gerçeği değiştirmek ve hakkı söndürmek mümkün değildir ve bugüne kadar evrende buna imkân bulunmamıştır.

Bütün bu belâlardan sonra milletlerin vicdanlarına başvurulursa şüphe etmem ki, soylu ve hakkiyle medeni olan milletler bu siyasetçilerin zalimce işlerini lânetleyerek beğenmeyeceklerdir. Henüz kararsız görünenler varsa ben onları da hoş görürüm. Çünkü Türkiye hakkında her gün bulunan iftiraların asıl özünü anlamaya yine o devlet adamlarının varlığı engeldir.

Efendiler! Türk halkının bütün yoksulluk ve sıkıntısına rağmen, gizli veya açık düşman elleriyle bugün içine atılmış olduğu çıkmaz yolun bütün dehşetine rağmen üç yıldan beri kendi geleceğini eline alarak hükûmet yönetiminde gösterdiği yetenek ve kudret, (hazır olan okul öğrencisini göstererek) şu gördüğünüz çocukları vatana lâyık yetiştirmek için eğitim işlerinde gösterdiği yetenek, memleketimizin hemen bütünüyle kuşatma halinde bulunmasına rağmen varlığını korumak için asıl olduğuna inandığı ekonomik işlerin düzenlenmesinde gösterdiği yetenek, Doğuda ve Batıda başarıları sürdüren ve sürdüreceğine kimsenin şüphe etmemesi gereken düzenli ve büyük ordular kurmak konusunda gösterdiği çok büyük yetenek ve kudret, düşmanlarımızın ikinci bakış noktalarında da, yani yetenekten mahrum olduğumuz hakkındaki görüşlerinde de ne kadar yanıldıklarını kanıtlamaya yeterli deliller değil midir?

Fakat Efendiler, Batının bazı zalim ve gerçeği görmemek için gözlerini kapayan siyasetçileri; bu gerçek karşısında baş çevirmek istiyor. Soylu Fransız milletinin bu gerçeği anlamada gösterdiği yüksek örneği görmek istemiyor.

Efendiler, varlığını anlamış olan, hürriyet ile kölelik farkını değerlendiren, ölümü köleliğe tercih eden ve bunu her gün fiilen ispat eden bir milleti nasıl olursa olsun yok etme zalimce isteğine düşmek kadar dünyada vahşet göz önüne getirilir mi? Düşmanlarımız amaçlarına mutlaka ulaşmak için her gün yeni mazeretler bulmaktadırlar. Çünkü nasıl olursa olsun Türkiye’yi baştan sonuna kadar viraneye çevirmek, burada yaşayan suçsuz halkı, kadınlara ve çocuklarına varıncaya kadar en vahşi işkencelerle en insanlık dışı saldırılarla öldürmek istiyorlar.

Bunun için bir taraftan da kutsal topraklarımıza saldırttıkları Yunanlıların vahşetinin devamını sağlamaya çalışıyorlar. Bir taraftan da Türkün asalet ve suçsuzluğunu anlamaya başlayan milletlerin düşüncelerini karıştıracak bin türlü iftira ve yalanlar buluyorlar. Bu çok ustaca bir taktiktir.

Bunu askerler çok yaptıkları için bilirim. Fakat bunu askerler savaş meydanlarında düşmana karşı kullanırlar. Düşmana karşı diyorum. Halbuki Batının bazı siyasal ileri gelenleri ve bazı hükümetleri bunu, kendilerini dost sananları, kendilerini insanlıksever, adaletsever ve barışçı olarak görenleri işgâl ve aldatmak için kullanıyorlar.

Efendiler; düşmanlarımız Türkiye’nin Hıristiyanlara haksızlık yaptığını, bir yalancının saçma sapan bildirisini ileri sürerek, çağdaş dünyanın düşüncelerini karıştırmak istiyorlar. Türkiye’nin davasındaki kutsallığı ve Türkiye’nin hakkını vermeye yönelmiş olanların bakış açılarını başka tarafa çevirmeye çalışıyorlar. Bütün iddia olunan şeyler bir sürü yalanlardan ibarettir. Başka türlü de olamaz.

Yeni Türkiye devletinin yönetim sorumluluğunu üzerine almış olan Türkiye Büyük Millet Meclisi bütün yaptıklarından tarihe ve uygarlığa karşı hesap vermekte bir an kararsızlık göstermez. Çünkü bu hesaptan alnı ak olarak tamamen zaferle çıkacağında şüphesi yoktur. Fakat geçen yıl İnebolu, beş on gün evvel Samsun bombardıman * ettirildi. Ayaklanmak üzere düşmanların kurduğu, donatıp ümitlendirdikleri zararlı unsurların, azınlıkların askeri düşüncelere bağlı tutulmasında bir suç varsa, o suçu işleyenleri Türkiye’de, Ankara’da değil, Atina’da ve belki daha büyük bir başkentte aramak gerekir. Şurasını da kesin olarak belirtirim ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti milletten en kanunî yetkilerle devletin varlığını ve bağımsızlığını korumak ve sağlamak için her bağımsız millet ve devlet için kanunî olan haklarını, yetkilerini korkusuzca kullanır ve kullanacaktır.

Batının bazı hükûmetleri, Türkiye ile düşmanlık durumundan çıkmak istemediği, Türkiye’nin bereketli topraklarına saldırdığı düşmanı kuvvetlendirmek ve ümitlendirmekten vazgeçmeye razı olmadığı halde; sanki dünyanın en tarafsız hükûmeti imiş gibi memleketimiz içinde subaylarını dolaştırmak suretiyle araştırma yaptığını ileri sürüyor. Üzüntü vericidir ki diğer hükûmetleri de bu girişime ortak etme yollarını buluyorlar. Dünyada bundan daha mantıksız ve daha cüretkârane bir hareket düşünemiyorum. Dünyada bağımsız bir devlet düşünülebilir mi ki, iç işlerine, henüz düşman sıfatını taşıyanların değil, dostlarının bile müdahalesini hoş görsün. Eğer o siyaset adamları yüzyıllardan beri bağımsız yaşamış, bağımsızlığın örneği olmuş ve bugün yeni bir millî uyanış ile kararlılığı ve inancı ve bağımsızlık aşkı yükselmiş Türk halkının, Türkiye devletinin bağımsızlığını tanımamak ve tanıtmamak istiyorlarsa, biz bunlara karşı şaşkınlıkla karşılık veririz ve bu adamların aldanmasına bütün dünyanın dikkatle bakmasını isteriz. Zavallı milletimiz köle olmaya razı olmadığı için en büyük cezaya çarptırılmış bulunuyor: idama!

Hayır efendiler, hayır... bütün dünya emin olsun ki, bu millet idama, yok edilmeye değil, yaşamaya lâyıktır; daha çok yaraşır. Türkiye Büyük Millet Meclisi üzerine aldığı bu tarihi görevi başarıyla yapıyor ve en yüksek zaferlerle tamamlayacaktır.

Efendiler! sevgili ve saygıdeğer dostumuz Mösyö Claude Farrère’i memleketimizin kurtulduğunda kabul etmekle çok övünecektik. Eğer bugün bunu başaramamış bulunuyorsak bu konudaki suç bizim değildir. Ona memleketimizin her köşesini göstermek ve her köşede Allah’a duyulan inanç ve suçsuzlukla ve fakat kalbinde büyük bir inanç, bağımsızlık ve gurur duygusu ile tarlalarını süren, koyunlarını güden vatandaşlarımı yakından tanıtmak isterdim.

O zaman saygıdeğer dostumuz, Türkiye halkını daha çok sevecekti ve o zaman böyle bir milletin bağımsızlığına saldıranların ne kadar duygusuz ve ne kadar insafsız olduklarını daha derin bir şekilde görecekti. Efendiler, yakın dostlarımız sevdikleri tarafından bir işkenceye mahkûmdurlar ve bu işkence de sevdiklerinin dertlerini dinlemektir.

Değerli dostumuz bu dakikada o durumda bulunuyor. Çok isterdim ki, bu acı gerçeklerin açıklayıcısı olmaktansa dostumuza iç açıcı sözler söyleyeyim. Fakat biz özür dileriz. Biz hayat ve bağımsızlık için savaşan ve bu kanlı savaşlar karşısında bütün medeni dünyanın duygusuzca seyirci kaldığını görmekle içi kan ağlayan insanlarız.

Özetle Atatürk, “ Ülkenin İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmesini, Yunanlıların Türk halkına yaptığı gayri insani tecavüzleri, yerleşim yerlerini harabeye çevirdiklerini belirtmişti. Düşmanların Türkiye’nin Hıristiyanlara zulüm ettiği iftirasından yakınan Mustafa Kemal Paşa, yeni Türkiye Devleti’nin yaptığı her türlü icraatından tarihe ve medeniyete karşı hesap vermeğe hazır olduğunu söylüyordu. Yeni Türk Devleti’nin askerlikte olduğu kadar eğitim ve ekonomi konularında da gayretler sarf edeceğini / sarf etmesi gerektiğini anlatan Başkumandan, milletin Sevr Antlaşmasını yani esir olmayı kabul etmediği için Yunanlıların saldırısı ile idam edilmek istendiğini ancak buna asla razı olmayacaklarını “ beyan ediyordu. Mustafa Kemal Paşa “Claude Farrare‘in ziyaretlerinden memnun olduğu, ancak Türkiye’nin bu acı durumunu kendisine göstermekten üzgün olduğunu” belirterek konuşmasını bitirmişti.

Bu tarihî nutuk, bazı gazetelere şöyle yansımıştır: “Bütün İzmitliler nutuk dinlediler. Paşa medenî milletlerin vicdanına hitab eden beliğ sözleriyle Türk Milletinin âmâl-i meşrûasını ve mücâhedemizdeki azmi metanet-i milliyeyi tasvîr eyledi. Claude Farrere Türkçe îrâd edilen bu nutka vâkıf olduktan sonra pek mütehassis olmuştu”.

İZMİT’TEN GELEN SES

Mustafa Kemal Paşa’nın bu son derece önemli konuşmasını “İzmit’ten Gelen Ses” başlıklı yazısıyla en iyi şekilde Yakup Kadri (Karaosmanoğlu) Bey yorumlamıştır. O gün için oluşturduğu umut ortamının daha iyi anlaşılması açısından bu yazıyı aynen vermek yerinde olacaktır. “Bundan birkaç zaman evvel kim derdi ki, biz, İstanbul halkı, onun sesini bu kadar yakından işiteceğiz, kim derdi ki üç yıl evvel Ferid Paşa Hükümeti’nin askerî bir memuru sıfatıyla Trabzon limanına ayak basan Mustafa Kemal Paşa Anadolu’nun içinde âteşîn bir kavis çizdikten sonra Marmara’nın kapılarından birine gelecek ve bir veli ruhaniyeti, bir kahramân heybetiyle bize, İstanbul halkına, her gün baktığımız şu denizin dalgaları arkasından ‘bu millet yaşamağa layıktır, yaşayacaktır, müstakil, hür ve hâkim-i mutlak olarak yaşayacaktır’ diye hatiften gelen bir sesle bağıracak?... İki, üç günden beri neden bu kadar neşeliyiz, neden içimizde yeni bir hayatın haberini his etmedeyiz? Neden kalbimizde korkudan, endişeden, ümidsizlikten hiç eser kalmadı? Zira, bu ses bizim maneviyatımızı, kaç zamandır damarlarımıza şüphenin ye’sin, füturun zehrini telkîh etmeden başka bir şeye yaramayan sözlerle bulunan müfekkiremize berrak bir hakikatin nurunu serpti. Bu hakikat nedir? Bu hakikat, herşeye rağmen, Türk milletinin yaşadığına, yaşayacağına, hür ve müstakil olarak yaşayacağına dair ruhumuzun mihrakında taşıdığımız imanımızdır. … bu adam neye güveniyor? Hangi kuvvet onun vücudunu bütün medeniyet âlemine! karşı böyle mütearrız bir yay gibi geriyor?… Bu sualin cevabı Mustafa Kemal Paşa’nın Trabzon’dan İzmit’e kadar çizdiği kavsde ve bu kavsin halkaları olan birinci, ikinci İnönü zaferlerinde ve yirmi iki gün süren o mehîb Sakarya muharebelerindedir. Dört beş bin kişiyle on beş yirmi bin kişilik mücehhez ve muntazam ordulara karşı koyan ve yirmi iki gün yirmi iki gece kırk elli bin askerle yüz bin kişilik bir kuvveti döğen şanlı bir serdar, …(sansür) İstanbul’un kapısında ancak bu tavr ve edâ ile konuşabilir.

Gazetelerde Mustafa Kemal’in İzmit Nutku ve Claude Farrere’in cevabı

Farrere’in konuşması

Atatürk sürekli alkışlar arasında konuşmasını bitirdikten sonra Claude Farrère ayağa kalkmış ve hakkında gösterilen tezahürattan dolayı aynı samimiyetle teşekkür ederek hür ve bağımsız Türkiye’nin ünlü kumandanını, emsalsiz ordusunu ve mücahit Anadolu halkını selamlamakla ebediyen iftihar edeceğini söylemiş ve kısa konuşmasına şöyle devam etmiştir:

“Paşa hazretlerinin irat buyurdukları necip, ulvi efkara tarafımdan eklecek bir şey yoktur. Bu efkara bütün mevcudiyetimle, bütün kalbimle iştirak ediyorum. Kendilerinin beyan buyurdukları veçhile İstanbul’u ziyaret ettim. Fakat bu ziyaret beni dağıdar etti ve kalbimi kırdı. Bu büyük ve necip muhiti ecnebi süngüsü altında gördüm. Bu hal benim için gayet hazin bir manzara teşkil ediyordu. Bu millet, Boğazlardan Asya'ya mağrur nazarlarla bakıyordu.

“Bu milletin hürriyet için ve hürriyetini muhafaza için ölmeye ve tek bir azimle yaşamaya karar vermiş olan bir millet olduğunu gördüm. Fakat gördüğüm şey bunlardan mı ibaretti? Hayır. Başka bir şey daha gördüm. Bu gördüğüm şey kalbimi ümit ve mahzuziyet ile doldurdu. Bu halk, bu millet yek vücut sağlam, sebatkar ve kavi bir hükümeti milliyeye malik ve kavi bir kumandan tarafından idare ediliyordu. Bütün bu ahval bu milleti zafere varacağına hiç şüphe bırakmıyordu. Acaba gördüğüm şey bunlardan mı ibaretti? Başka bir şey daha gördüm. O da hak ve adaletin kendisinin olması idi. Ve bu millet hak için harp ediyordu.

Düşmanları zalim ve alçak adamlardan ibaret bulunuyordu. O düşmanlar ki maksatları hasis ve çirkin menfaatten başka bir şey değildir. Fakat hürriyetini muhafaza için ölen, kanını döken bir milleti hasis ve menfaat takip eden düşmanlar hiçbir vakit mağlup edemezler. Daha başka bir şey söyleyeyim. O da, yalnız kendilerinin bu hakka sahip olmaları değil, aynı zamanda büyük bir kuvvete malik olmaları hususudur. Cesur, metin bir surette idare edilen bu kuvvet zaferin en kuvvetli zamanını teşkil eder. Zatı Samilerine takdim edeceğim ihtirama ve takdire yalnız benim değil bütün Fransız milletinin tazimat ve hissiyatı ihtiramkaranesidir.”

Böylece Farrere, “ Tarihi bir değeri olan İstanbul’u ziyaretinde, bu büyük şehrin işgal altında olmasından ” duyduğu üzüntüyü dile getirmişti. Ancak Fransız gazeteci İzmit’te gördüğü “ Milli Mücadele Ruhundan” teselli oluyordu. Türk Milleti zalim ve alçak adamların oluşturduğu düşmanlarına karşı bağımsızlık uğruna , insanlık adaleti uğruna savaş veriyordu. Bu mücadelenin azimli ve sebatkar Milli Meclisi ve onun hükümeti, en önemlisi başındaki kutsal kumandanın önderliğinde yapılmakta oluşu, zaferin kesin olarak kazanılacağını işaret ediyordu. Fransız yazar, konuşmasını bu kutsal mücadeleyi kutlarken Mustafa Kemal Paşa ve Türk halkına olan samimi duygularını şahsı ve Fransız memleketi adına sunuyordu.

Claude Farrère bu konuşmasını Fransızca yapmış, daha sonra Washington Büyükelçisi olan Hariciye Müsteşarı Münir Ertegün (oğulları Ahmet Ertegün ve Nesuhi Ertegün dünyanın en büyük plak şirketlerinden Atlantic Records'un kurucularıdır) tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. Claude Farrere’nin bu konuşması binlerce kişiden oluşan topluluk tarafından müteaddit defalar sürekli olarak alkışlanmıştır.

Konuşmalardan sonra İzmit Kız Okulu öğrencileri misafirlere kendi el işlemeleri olan hediyeleri vermişlerdir. Tören saat 21:00’a kadar devam etmiştir. Claude Farrère ile Atatürk akşam yemeğini de beraber yemişlerdir. Yemekte Hamit Bey de yer almıştır. Sofrada sohbetin konusunu çay ziyafetinde yapılan konuşmalar ve o konuşmalarda değinilen meseleler oluşturmuştur. Yemekten sonra Farrere, Ercümend Ekrem, Ahmed Emin ve Velid Bey’lerle birlikte kendilerine tahsis edilen Sabık İzmit Mebusu Rüştü Bey’in konağına gitmişlerdi. Rüştü Bey misafirlerini Türk misafirperverliğine uygun bir tarzda kabul etmiş ve Farrere bu eski “Türk evinin ve Türk nezaketinin hayranı olmuştu”.

22 Haziran 1922 Tarihli Tevhid-i Efkar Gazetesi’nde Mustafa Kemal ve Claude Farrere Görüşmesi

Claude Farrere Mustafa Kemal’in konuşması hakkında daha sonraları şu bilgileri vermektedir: “Ve konuşmaya başladı. Çok sade bir şekilde, bulunduğu yerden. Bana döndü, gülümsedi, sigarasını bile elinden bırakmamış hatta tam tersine derin bir nefes çekmişti. Sonra sigarasını söndürdü, yeni bir tane yaktı, neredeyse bitene kadar içti ve iki, üç dakika kadar süren bu zaman zarfında halkın arasında merak dolu bir gerginlik oluştu, insanlar hiç kıpırdamıyor, hiç konuşmuyor, o inanılmaz, harikulâde ve yoğun dikkatlerinden hiçbir şey eksilmeden bekliyorlardı. Mustafa Kemal vatandaşlarına hitap ederken çok etkileyici. Vatandaşlarının onu dinlemesi ise çok daha fazla etkileyici. Süslü püslü laflara kaçmadan, parlak cümleler kullanmadan konuşuyor, hatta ikna etme sanatını bile kullanıyor diye bilirim; eğer bu sanat içten olmak anlamına gelmese ve eğer trajik duyguları sesinin tonunu bile yükseltmeden söylediği kısa ve güven verici sözcüklerine yansımasa. Suskunluğuyla bile anlatmak istediklerini anlatmasını biliyor kısacası. Söylediği her şeyi, dinleyenlerin onaylamasından daha doğal bir şey olamaz: Türklerin atalarına ait bu topraklara sahip olma hakları, ya istiklâl ya ölüm, ya düşmanı bu vatandan kovmak ya da ölmek. Ne daha fazlası, ne daha azı”.