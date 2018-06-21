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Yağız Kebap’a davetlisiniz!

Yağız Kebap’ın Kandıra Sapağı Yahya Kaptan Yolu Demokrasi Bulvarı eski KOSGEB binasındaki yeni yerin resmi açılışı 22 Haziran Cuma Günü Saat 16:00’da gerçekleştirilecek.

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3,5 yıldır Yahya Kaptan Ramada Otel karşısında hizmet veren Yağız Kebap’ın, yeni yeri Kandıra Sapağı Yahya Kaptan Yolu Demokrasi Bulvarı eski KOSGEB binasındaki resmi açılışı özel davetliler ve Kocaeli halkının katılımıyla 22 Haziran Cuma Günü saat 16:00’da gerçekleştirilecek. 

Adnan Metin – Cevdet Seyran Ortaklığı

Yağız Kebap’ın işletmeciliğini başarılı ile yapan Adnan Metin ve eşi Nalan Metin yeni yerinde Kocaeli’nin tanınmış firmalarından CSD Yapı’nın sahibi Cevdet Seyran ile birliktelik yaparak yeni bir konseptte ve farklı ürünler ile hizmet vermeyi amaçladı. Yeni yerlerinde gerçekleştirilecek resmi açılışa tüm Kocaeli halkını davet ettiklerini belirten firma sahipleri Adnan Metin ve Cevdet Seyran şunları söyledi: ‘’Adana ve Gaziantep’ten getirttiğimiz işinin ehli ustalarla Beyran Çorbası, İşkembe, Kelle Paça’da da fark yarattık. Yağız Kebabın diğer alışılmış lezzetleri olan pide, lahmacun, köfte, kebap, kavurma ve beyaz et çeşitleri de menümüzün vazgeçilmezleri arasında yerini koruyor.

"7/24 AÇIĞIZ"

Yeni yerimizdeki bir diğer farklılığımız artık 7 gün 24 saat kesintisiz olarak hizmet verecek olmamız oldu. Bunun için özellikle Beyran Çorbası, İşkembe, Kelle Paça da çok iddialıyız. İlerleyen zamanlarda Kocaeli halkımıza çok daha ve güzel sürprizlerimiz olacak. Bu arada Ramazan ayı boyunca halkımızın gösterdiği ilgiye ve alakaya yürekten teşekkür ediyoruz. Doğrusu bu kadar ilgiyi beklemiyorduk. Bizleri hiç yalnız bırakmadılar. Bu vesile ile Cuma günü saat 16:00’da gerçekleştireceğimiz açılışımıza tüm halkımızın davetli olduğunu bir kez daha belirtmek isteriz.’’dediler.

Bugün 09:53 TSİ - Ekonomi

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Yorumlar

(1)
01

Erol Demirbek - evet kaliteli restorana halkımızın ilgisi de iyi idi başarılı çalışmalarınızın devamını dilerim .

Yanıtla . 1Beğen 21 Haziran 10:31

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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