Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. Parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bugün 09:59 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 11:27 TSİ )
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı!
Marmara Bölgesi'nde Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor.
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Bugün 09:59 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz