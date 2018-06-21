Gündoğdu Mahallesi’ne iki yatırım birden yapılacak

İzmit Belediyesi her mahalleye yeni parklar ve çocuklara güvenli oyun alanları oluşturmaya devam ediyor. İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından sosyal yaşamını arttırmak amacıyla Gündoğdu Mahallesi’ne macera parkı ve dekoratif led aydınlatma için çalışmalara başladı. İlçe genelinde yaklaşık 500 adet oyun parkı bulunurken, 12 adet yeni oyun alanı için çalışmalar devam ediyor.

ÇOCUKLARA YENİ YAŞAM ALANI

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan,”Bugüne kadar şehrin muhtelif yerlerinde yapılan ve onarımları da aynı hızla devam eden çocuk oyun alanları, vatandaşların ihtiyaçlarına göre dizayn ediliyor. Özellikle çocukların büyük oranda vakitlerini geçirdikleri yeni yapılan ve onarılan parkların, çocuklar için daha sağlıklı ortam ve oyun alanları oluşturulması amaçlanıyor. Aynı zamanda, Gündoğdu Mahallesi’ne yapılacak olan macera oyun parkı ve park yapım çalışmasının kısa süre içerisinde hizmete sunmayı hedefliyoruz” dedi.

BAŞKAN DOĞAN,"ÇOCUKLARIMIZ BİZİM YARINLARIMIZ"

Ülkemizin geleceği için çocuklarımız çok önemli diyerek yapımı devam eden projeler hakkında bilgi veren İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, “Çocuklarımız bizim yarınlarımız. Çocuklarımızı yarınlara taşımak bizim en asli görevimiz. Çocuklarımızın daha sağlıklı ve güvenli ortamda oynayabilmesi için mahallelerimizde uygun alanlarda oyun gurupları kurulum çalışmalarımızı İzmit Belediyesi olarak gerçekleştiriyoruz. Molla Recep Sokak’ta yapılacak olan Macera Çocuk oyun parkı heyecanı seven, keyifli vakit geçirmek isteyenlerin yeni adresi olacak. Park alanının içerisinde trambolin, piramit, ip parkuru, atlama kulesi, süs havuzu, kamelyalar, fitness aletleri, banklar ve minikler için yeni nesil oyun grupları yer alacak” dedi.

HEM YETİŞKİNLERE HEM DE ÇOCUKLARA HİTAP EDECEK

2 Bin metre kare alan üzerine yapılacak olan proje hakkında bilgi veren İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, ”Çalışmaların tamamlanmasıyla parkımız vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Park alanı içinde macera Parkı, oturma ve dinlenme yerleri, yürüyüş alanları bulunacak. Macera Parkı, deneyerek ve yaşayarak öğrenmeyi yani iletişim yeteneğini geliştirme, kendi sınırlarını bilme, takım halinde çalışabilme, rekabet edebilme, özgüven ve cesaret geliştirme, risk alabilme ve odaklanma gibi yetenekleri geliştirmesinin yanı sıra katılımcılarına eğlence, heyecan, adrenalin başarı gibi duyguları yaşatması bakımından eşsiz bir deneyim. Macera Parkı, heyecanı seven, keyifli vakit geçirmek isteyenlerin yeni adresi olacak” ifadelerini kullandı.

MODERN ŞEHİR İZMİT

Gündoğdu Mahallesi girişine yapılacak olan LED ışıklandırma ile mahalleye ayrı bir hava katacağını söyleyen Başkan Doğan, “İzmit’e hizmet yapmanın ötesinde İzmit’e en iyi, en kaliteli, en verimli ve en doğru hizmetleri kazandırmak için çalışıyoruz. İzmit’imizi modern bir şehir yapmaya yönelik hazırladığımız bir projemiz daha hayata geçiyor. İzmit sokakları estetik-dekoratif aydınlatma projemiz ile artık daha modern, daha estetik ve daha dekoratif bir görünüme kavuşmuş olacak. Şimdiden İzmit’e hayırlı olsun” diyerek sözlerini tamamdı.