Doğtaş Kelebek Mobilya Derince’de hizmete açıldı

Aydınlar Mobilya şirket sahiplerinden Murat Aydın iş birliğinde hizmete giren Doğtaş ve Kelebek Mobilya açılışına; Doğtaş Kelebek yöneticileri, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, BBP Kocaeli İl Başkanı Serhat Duyar, AK Parti İl Başkan vekili Abdullah Eryarsoy, MHP Kocaeli Milletvekili adayı Alperen Şakacı, KOTO Başkanı Necmi Bulut ve üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

USTALIĞINI KANITLADI

2017 yılında yüzde 52 büyüme gerçekleştiren Doğtaş Kelebek, bu yıl da hızlı büyümesini sürdürüyor. Mobilya üretip satan bir üretici olmanın ötesinde müşterilerinin yaşam alanlarına keyif katmayı amaçlayan, onlara uygun çözümler sunan, hayatı kolaylaştıran, takip edilen, fikir danışılan bir marka konumunda olan Doğtaş ve Kelebek, Türk mobilya sektöründe ustalığını da kanıtlamış durumda.

360’IN ÜZERİNDE SATIŞ NOKTASI

Trendlere uygun ürün portföyü, yenilenen mağaza konseptleri, satış sonrasında fark yaratan uygulamaları ve önümüzdeki günlerde yapacağı yeniliklerle mobilya perakendeciliğinde adından söz ettiren Doğtaş Kelebek Mobilya’nın yeni açılan mağazalarda 360’ın üzerinde satış noktası oldu.

SEKTÖRÜN PARLAYAN YILDIZI

Aydınlar Mobilya şirket sahiplerinden Murat Aydın, “ Yapılan araştırmalarla çıkan sonuca göre Doğtaş ve Kelebek Türkiye’nin en beğenilen mobilya şirketi ve sektörün parlayan yıldızı. Böyle bir şirketin iş ortağı olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Amacımız müşterilerimizin ihtiyacını karşılayarak kaliteli ürün ve hizmet anlayışıyla bölgede markamızı en iyi şekilde temsil etmek. Bu güzel günde davetimize katıldığınız için teşekkür ediyorum” dedi.

EN KÖKLÜ SANAYİ KURULUŞLARINDAN BİRİ

Doğtaş ve Kelebek Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan,” Derince’de hem Doğtaş hem Kelebek mağazamızı hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Doğtaş markamız; 46 yıllık geçmişe sahip Türk mobilya sektörünün en önemli oyuncularından birisidir. Yine Kelebek mobilyamız; Cumhuriyet tarihinin en köklü sanayi kuruluşlarından biri ve 83 yıllık bir geçmişe sahiptir” açıklamasında bulundu.

10 BİNE YAKIN İSTİHDAM

Müşteri memnuniyetini ilke edindiklerini belirten Doğan, “Yenilenen ve trend yaratan tasarımlarımız, yenilediğimiz mağaza konseptlerimiz, satış sonrasında fark yaratan uygulamalarımızala öncü olmaya gayret gösteriyoruz. Doğrudan bin beş yüz, bayiler ve mağaza personellerimizle beraber 10 bine yakın çalışanı bulunuyor” dedi. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’a katılımından dolayı teşekkürlerini sundu.

DERİNCE’DE AÇILMASI AYRI BİR GURUR

Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut,"Bu güzel mağazamızın Derince’ye katılması ayrıca bu güzel mağazamızın açılışına sayın Başbakan Yardımcımıza çok teşekkür ediyoruz. Mağazanın Derince’de açılması bize ayrı bir gurur vermiştir. Mağazamızın burada açılmasında sebep olan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

DOĞTAŞ MOBİLYA İSTİHDAMI ARTTIRACAK

Açılışa katılan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “ Mağazamız Derince’mize ve şehrimize hayırlı olsun; bol kazanç diliyorum. Kocaeli Türkiye’nin en hızlı gelişen illerin başında geliyor. Her yıl nüfusumuz 40 bin artıyor. Şehrin ticari hareketliliğinin göstergelerinden biri o şehirdeki açılan mağazalardır. Hele ki o mağazalar markaysa demek ki o şehirde ticaret canlıdır; istikbal vardır; geleceğe duyulan güven vardır. Doğtaş ve Kelebek, önemli markalarımızdan iki tanesidir. Bu mağazalarda ciddi sayıda kardeşimiz istihdam ediliyor. Bu mağazaların ürünlerini yetiştirmek için eminimki Doğtaş Mobilya, kendi istihdamını daha da arttıracaktır. Üretim, istihdam, hizmet birleşince de buna refah olarak hem ülkeye hem de burada çalışan insanlara geri dönecektir. Şehrimizde açılan her bir firma bizi heyecanlandırıyor” dedi.