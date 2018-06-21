Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 10:21 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 10:22 TSİ )

Yaani 5 milyon kez indirildi

Dünyada kendi arama motoruna sahip sayılı ülkelerden biri olan Türkiye, Yaani’yi çok sevdi. Dilimizden anlayan Türkiye’nin arama motoru Yaani uygulaması tam 5 milyon cihaza indirildi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Müşterilerin ihtiyaçlarına göre tasarlanan ve kullanıcıların internetteki bütün bilgilere erişmesini, merak edilen tüm sorulara yanıt bulmasını kolaylaştıran Yaani, geçtiğimiz yıl Ekim ayında kullanıma sunuldu ve ilk 9 günde 1 milyon indirilme sayısını aşarak bir rekora imza attı. Ekim ayından bu yana kullanıcıların yoğun ilgisini gören Türkiye’nin arama motoru, bir yıllık hedefine 8 ay gibi bir sürede ulaşarak 5 milyon indirilme rakamına ulaştı.

Dünya Kupası’nın kalbi Yaani’de atıyor

Kullanıcıların ne aradıklarını ve gündemi yakından takip eden Yaani, dünyanın en büyük futbol organizasyonu 21’inci FIFA Dünya Kupası heyecanına da ortak oluyor. Futbolseverler, şampiyona boyunca anlık maç durumlarını Yaani’den anında öğrenebiliyor. Yaani’nin ana ekranında yer alan özel gösterge ile müsabakalardan öne çıkan haberler ve kupaya yönelik hazırlanan özel logo tasarımları da Dünya Kupası boyunca kullanıcıları karşılıyor.

Bizi anlayan, bizden biri

Türkiye’yle özdeşleşen bir sembol olarak nazar boncuğu ikonu kullanılan Yaani, kullanıcıların aramalarına göre bir süre sonra alışkanlıklarını ve gerçekten ne aramak istediklerini öğreniyor. Daha önce yapılan aramaların benzerleri daha arama yaparken kullanıcıya gösteriliyor. Yaani’nin Anadilinin Türkçe olması en önemli özelliklerinden birini oluşturuyor. Türkçe’nin farklı dil bilgisi yapısını anlayabilecek şekilde geliştirilmiş olması ile Yaani, Türkçe aramalarda daha doğru sonuçlar gösteriyor.

Konumunuza en uygun arama sonuçları

Konum tabanlı arama yapabilmesiyle dikkat çeken Yaani, kullanıcının konumuna göre en yakındaki bölge üzerinden arama sonucu vererek hızlıca sonuca ulaşılmasını sağlıyor. Kullanıcılar arama yaptıkça öğrenen Yaani, vizyondaki filmleri aratan kullanıcılara, izlemek istedikleri filmlerin kendilerine en yakın hangi sinema salonunda oynadığını ve seans bilgilerini doğrudan gösteriyor. Aynı şekilde yemek yemek için alternatif arayanlar Yaani’den arama yaptıklarında yine kendilerine en yakın restoran ve kafelere, iletişim bilgileri ile birlikte ulaşabiliyor.

Bugün 10:21 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Instagram'dan para kazandıracak özellik! mask
Instagram'dan para kazandıracak özellik!
Dövizdeki artış ikinci el araç piyasasını vurmaya hazırlanıyor mask
Dövizdeki artış ikinci el araç piyasasını vurmaya hazırlanıyor
Doğtaş Kelebek Mobilya Derince’de hizmete açıldı mask
Doğtaş Kelebek Mobilya Derince’de hizmete açıldı
Yaani 5 milyon kez indirildi mask
Yaani 5 milyon kez indirildi
Kocaeli'de 928 firma personel arıyor! mask
Kocaeli'de 928 firma personel arıyor!
Otoyollarımız dünyada 30. sırada! mask
Otoyollarımız dünyada 30. sırada!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Elon Musk, İzmit'e geliyor! mask
Elon Musk, İzmit'e geliyor!
İzmitli sevilen doktor kazada yaşamını yitirdi mask
İzmitli sevilen doktor kazada yaşamını yitirdi
İYİ Parti mitinginde bir ilk! mask
İYİ Parti mitinginde bir ilk!
Bayram eğlencesinde CİNAYET! mask
Bayram eğlencesinde CİNAYET!
1 milyarlık vurgunda alacaklılar Kocaeli'deki tesisleri bastı! mask
1 milyarlık vurgunda alacaklılar Kocaeli'deki tesisleri bastı!
Soy ağacından sonra yeni bir hizmet daha uygulamada... Başvurular patladı! mask
Soy ağacından sonra yeni bir hizmet daha uygulamada... Başvurular patladı!

GALERİ

Kocaeli’nin ilk millet kıraathanesi tanıtıldı mask
Kocaeli’nin ilk millet kıraathanesi tanıtıldı
Kocaeli'nin kızı Meral Akşener, memleketinde! mask
Kocaeli'nin kızı Meral Akşener, memleketinde!
İzmit Sanayi Sitesi de sağanaktan nasibi aldı! mask
İzmit Sanayi Sitesi de sağanaktan nasibi aldı!
CHP'den yeni nesil reklam filmi mask
CHP'den yeni nesil reklam filmi
Nicomedia Trekking’ten, hem doğa, hem tarih kokan bir yürüyüş… mask
Nicomedia Trekking’ten, hem doğa, hem tarih kokan bir yürüyüş…
İYİ parti pankartına AKP bayrağıyla saldırdı! mask
İYİ parti pankartına AKP bayrağıyla saldırdı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL