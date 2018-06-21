Instagram'dan para kazandıracak özellik!

IGTV adı verilen yeni bir uygulama geliyor. Instagram'ın yan uygulaması olan bu uygulama ile kullanıcılar için videolarda 1 dakika sınırı kalkıyor. Hem 4K çözünürlüğünü destekleyen hem de uzun uzun video çekimine olanak sağlayacak olan IGTV ile gelen özellikler bakın neler olacak? İçerikler YouTube’taki yıldız yapımcıların içerikleri gibi kaliteli olacak. Yani IGTV'ye giren saatlerini burada harcayabilecek.

PARA KAZANDIRACAK

En önemlisi de Instagram, içerik oluşturucuların uzun videolarından para kazanmasına izin verecek; ki bu yepyeni bir para kazanma modeli olacak. Normalde 60 saniyelik videolar yüklenebilen Instagram platformunun orijinali bozulmadan, minimum 15 saniye ve maksimum 1 saatlik videolar yüklenebilecek.

WEB ÜNLÜLERİ...

IGTV ile birlikte Instagram aslında geleneksel ünlüler yerine web ünlülerine odaklanmış oluyor. Zira eski yayıncılar ve TV stüdyolarının üreteceği içerikler daha doğallıktan uzak bir tavra ve kaliteye sahip olabilir. Kullanıcılar ayrıca uzun formattaki klipleri yayıncının profilinde Öne Çıkan Hikayeler kısmının yan tarafında görüntüleyebilecek.

IGTV'den ilk görüntü işte böyle... Uygulama birkaç gün içinde tüm dünyada yayında olacak.