Instagram'dan para kazandıracak özellik!

IGTV adı verilen yeni bir uygulama geliyor. Instagram'ın yan uygulaması olan bu uygulama ile kullanıcılar için videolarda 1 dakika sınırı kalkıyor. Hem 4K çözünürlüğünü destekleyen hem de uzun uzun video çekimine olanak sağlayacak olan IGTV ile gelen özellikler bakın neler olacak? İçerikler YouTube’taki yıldız yapımcıların içerikleri gibi kaliteli olacak. Yani IGTV'ye giren saatlerini burada harcayabilecek.
PARA KAZANDIRACAK
En önemlisi de Instagram, içerik oluşturucuların uzun videolarından para kazanmasına izin verecek; ki bu yepyeni bir para kazanma modeli olacak. Normalde 60 saniyelik videolar yüklenebilen Instagram platformunun orijinali bozulmadan, minimum 15 saniye ve maksimum 1 saatlik videolar yüklenebilecek.
WEB ÜNLÜLERİ...
IGTV ile birlikte Instagram aslında geleneksel ünlüler yerine web ünlülerine odaklanmış oluyor. Zira eski yayıncılar ve TV stüdyolarının üreteceği içerikler daha doğallıktan uzak bir tavra ve kaliteye sahip olabilir. Kullanıcılar ayrıca uzun formattaki klipleri yayıncının profilinde Öne Çıkan Hikayeler kısmının yan tarafında görüntüleyebilecek.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz