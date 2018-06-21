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Kurban Bayramı'nda emekliye ikramiye verilecek mi?

Geçtiğimiz günlerde emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında 1000'er TL ödenmesine ilişkin de Naci Ağbal, “Bu uygulamadan gaziler, vazife ve harp malulü aylığı alanlar, erbaşlar, geçici köy korucuları, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar gören siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri yararlanabilecek.” dedi. İşte emekliye bayram ikramiyesine ilişkin detaylar…

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SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er-erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar gördüğü için aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.

BAYRAM İKRAMİYESİ TUTARI FARKLI MI OLACAK?

Ramazan ve Kurban bayramları öncesi biner lira ödenecek. Emekli ve maluller maaş tutarına bakılmaksızın biner lira alacak. Diğer kesimlerin ise ikramiyesi hisse veya iş göremezlik derecesine göre değişecek. Ödemeden kesinti yapılamayacak ve haczedilemeyecek.

BAYRAM İKRAMİYESİ BİR KEREYE MAHSUS MU VERİLECEK?

Emekli ikramiyeleri ile ilgili düzenlemede ‘her yıl' ifadesi bulunuyor. Bu yüzden bundan sonraki yıllarda da ikramiye ödemesinin devam etmesi bekleniyor. İkramiye tutarı yasa kapsamında bin lira olarak belirlendi. Ancak önümüzdeki yıllarda enflasyon oranında artışlar da gündeme gelerek zam yapılması öngörülüyor. Kaynak: SÖZCÜ

Bugün 10:31 TSİ - Ekonomi

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