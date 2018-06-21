Erdoğan'dan koalisyona yeşil ışık

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeterli sayıda milletvekili çıkarılamaması durumunda koalisyona gidilebilir açıklaması yaptı. Erdoğan, ”300’ün altında kalırsa o zaman bir koalisyon arayışına gidilebilir” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Mehmet’in Gezegeni Seçim Özel” programında Gezegen Mehmet’in sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şu ifadeleri kullandı:

"İttifakların içerisinde de koalisyonlar oluşmaz diye birşey yok. Mesela Cumhur İttifakı’nda böyle bir şey oluşur mu göreceğiz. 300’ün altına kalırsa o zaman bir koalisyon arayışına gidilebilir o da ayrı konu. Cumhurbaşkanının partisinden kopması diye bir şey yok. Yeni dönemde partili cumhurbaşkanlığı süreci var. Tarafsızlığa gelince o başka bir şey. Bir diğer konu parlamento içinden istediğiniz kişiyi kabinenize alırsınız ama üyeliği düşer. Dışarıdan da alabilirsiniz. Yemin etmek artık ben partili değilim demek değil. Tarafsız davranacağına yemin etmektir. 16 Nisan’la birlikte bunlar kalktı. Burada en önemli olan parlamentodan alacağı kişi artık parlamento üyesi olmayacak. Mesela şu anda yeni bir şey duydum. Şu anda başkanlık yarışında olanları yardımcısı olarak atayacağını söylüyor. Bizde ben yok biz var. Ben diyemeyiz. Zaman zaman bana ters düşenler olabilir. Ters düşenin kanaatini de paylaşmak zorunda değilim. Nihai kararı verecek olan tabii liderdir. Zaman zaman bazı kurumlarımızda yaşıyoruz bunu. Faturayı ödeyen sonunda siyasetçi oluyor. Millet o defteri kapattı 16 Nisan’da. Kalkıp anayasal olarak anayasayı değiştime gücünü parlamentoda yakalayabilirlerse buyursun değiştirsinler. Ya da millete gidecek gücü bulurlarsa gitsinler. Pazar günü neticeyi göreceğiz milletimiz bakalım nasıl bir takdirde bulunacak."

"KENDİLERİNE TEESSÜF EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı radyo programında kendisini eleştiren vatandaşları dinledi. Vatandaşlar OHAL, sağlık ve eğitim sistemi, parlamenter sistem, ekonomi gibi konularda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi. Erdoğan bu sorular karşısında, “Üzülerek söylüyorum bunların astı astarı yok. Kendilerine teessüf ediyorum” yanıtını verdi.