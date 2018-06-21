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AKP'liler bu okullarda oy kullanacak!

AKP'nin 27. Dönem milletvekili adaylarının, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun, AKP İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy'un 24 Haziran seçim gününde oy kullanacakları okulların ve sandıkların listesi açıklandı.

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AKP'nin 27. Dönem milletvekili adaylarının, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun, AKP İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy'un 24 Haziran seçim gününde oy kullanacakları okulların ve sandıkların listesi açıklandı.

LİSTE ŞU ŞEKİLDE:

Fikri Işık: Damlar İlkokulu 1043 no’lu sandık

İbrahim Karaosmanoğlu: Yuvacık Gübretaş İlkokulu 1111 no’lu sandık

Abdullah Eryarsoy: Turgut Mahallesi Murat Camii Derneğinde 1223 no’lu sandık

İlyas Şeker: Damlar İlkokulu 1041 no’lu sandık

Zeki Aygün: Damlar İlkokulu 1043 no’lu sandık

Radiye Sezer Katırcıoğlu: Değirmendere Atatürk İlkokulu 1049 no’lu sandık

Mehmet Akif Yılmaz: Misaki Milli İlkokulu 1005 no’lu sandık

Sami Çakır: Leyla Sarıgöl İlkokulu1175 No’lu sandık

Cemil Yaman: Mehmet Zeki Obdan İlkokulu 1052 no’lu sandık

Emine Zeybek: Yahya Kaptan Anadolu Lisesi 2356 no’lu sandık

Hakan Höbek: Darıca Aslan Çimento Meslek Lisesi 1129 no’lu sandık

Ufuk Ekinci: Gebze Eyrefbey İlkokulu 1290 no’lu sandık

Elifnur Bayram: 17 Ağustos Ortaokulu 1121 no’lu sandık

Enver Zengin: Levent Kırca Oya Başar İlkokulu 1180 no’lu sandık

Hayrettin Deniz: Körfez Atatürk lisesi 1223 no’lu sandık

Bugün 10:43 TSİ - Siyaset

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