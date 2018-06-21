AKP'liler bu okullarda oy kullanacak!

AKP'nin 27. Dönem milletvekili adaylarının, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun, AKP İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy'un 24 Haziran seçim gününde oy kullanacakları okulların ve sandıkların listesi açıklandı.
LİSTE ŞU ŞEKİLDE:
Fikri Işık: Damlar İlkokulu 1043 no’lu sandık
İbrahim Karaosmanoğlu: Yuvacık Gübretaş İlkokulu 1111 no’lu sandık
Abdullah Eryarsoy: Turgut Mahallesi Murat Camii Derneğinde 1223 no’lu sandık
İlyas Şeker: Damlar İlkokulu 1041 no’lu sandık
Zeki Aygün: Damlar İlkokulu 1043 no’lu sandık
Radiye Sezer Katırcıoğlu: Değirmendere Atatürk İlkokulu 1049 no’lu sandık
Mehmet Akif Yılmaz: Misaki Milli İlkokulu 1005 no’lu sandık
Sami Çakır: Leyla Sarıgöl İlkokulu1175 No’lu sandık
Cemil Yaman: Mehmet Zeki Obdan İlkokulu 1052 no’lu sandık
Emine Zeybek: Yahya Kaptan Anadolu Lisesi 2356 no’lu sandık
Hakan Höbek: Darıca Aslan Çimento Meslek Lisesi 1129 no’lu sandık
Ufuk Ekinci: Gebze Eyrefbey İlkokulu 1290 no’lu sandık
Elifnur Bayram: 17 Ağustos Ortaokulu 1121 no’lu sandık
Enver Zengin: Levent Kırca Oya Başar İlkokulu 1180 no’lu sandık
Hayrettin Deniz: Körfez Atatürk lisesi 1223 no’lu sandık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz