İYİ Parti, hedefini tutturdu!

İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman geçtiğimiz Salı günü ilimizde gerçekleştirilen İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’in mitingiyle ilgili olarak gazetemize açıklamalarda bulundu. Kaman mitingin büyük bir coşku içerisinde gerçekleştirildiğini ifade ederek “Bizim 25 bin kişilik bir katılım hedefimiz vardı. Ve biz bu hedefi tutturduk. Alanda 25 bin kişi vardı. Coşkulu bir kalabalıktı. Dışardan takip eden vatandaşlarda vardı. Biz istediğimiz hedefi tutturduk” dedi.

SANDIKTAN ÇIKACAK SONUCUN HABERCİSİ

Konuşmalarına devam eden Kaman, “Her şeyden önemlisi alanda coşkulu bir kalabalık vardı. Üstelik alandakiler taşımalı bir ekip değildi. Benim tabirimle alanda bindirme kıtalar yoktu. Herkes kendi hür iradesi ve kendi imkanlarıyla geldi. Bizim yaptığımız bir espri var. Pişmaniyeciler mitinge geldiklerine pişman oldular. Çünkü şehir dışından gelen kimse olmadığı için pişmaniye satın alan olmadı. Ayrıca mitingden sonra Meral Hanım’la da görüştük. Kendisi son derece mutlu olduğunu bizlere ifade etti. Son olarak bu miting bizim için sandıktan çıkacak sonucun habercisi oldu” şeklinde konuştu.