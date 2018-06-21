41 Spor Kulübü genel kurulunu yaptı

Adem Ellibeş, Hüseyin Bat, Adnan Usta ve Celal Kaba’nın divanı oluşturduğu genel kurulda, Başkan Adnan Zorer’in yönetimi 5 kişiden oluştu.
41 Spor Kulübü Yönetim Kurulu
-ASİL-
Adnan Zorer
Harun Öner
İsa Gündağ
Faik Demir
Mahmut Akdoğan
-YEDEK-
Naci Dalman
Enes Eryiğit
Nurdoğan İnci
Tayfun Çağlayan
Necattin Ayan
Denetim Kurulu -ASİL-
AdemEllibeş
Ömer Faruk Öner
Mustafa Ertuğ
Denetim Kurulu -YEDEK-
Melike Zorer
Merih Cebeci
Kadir Karhan
Federasyon Delegeleri
Adnan Zorer
Harun Öner
Mustafa Ertuğ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz