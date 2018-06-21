KYÖD Spor futbolcu arıyor

İlimizin cefakar teknik adamları arasında yer alan Kenan Açıkgöz’ün koordinesindeki KYÖD Spor, alt yapıyı güçlendirmek ve futbolcu yetiştirilip liglerde oynatmak için seçme yapıyor. Seçmelere 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 ve 2010 doğumlu adaylar katılabilecek. Seçmeler 30 Haziran Cumartesi saat 12.00’da İzmit Atatürk Spor Salonu arkasında yer alan Seka Çim Halı Tesisleri’nde yapılacak. Seçmelere katılım ücretsiz olacak.