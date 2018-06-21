İlimizin cefakar teknik adamları arasında yer alan Kenan Açıkgöz’ün koordinesindeki KYÖD Spor, alt yapıyı güçlendirmek ve futbolcu yetiştirilip liglerde oynatmak için seçme yapıyor. Seçmelere 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 ve 2010 doğumlu adaylar katılabilecek. Seçmeler 30 Haziran Cumartesi saat 12.00’da İzmit Atatürk Spor Salonu arkasında yer alan Seka Çim Halı Tesisleri’nde yapılacak. Seçmelere katılım ücretsiz olacak.
Bugün 11:03 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:05 TSİ )
KYÖD Spor futbolcu arıyor
İlimizin cefakar teknik adamları arasında yer alan Kenan Açıkgöz’ün koordinesindeki KYÖD Spor, alt yapıyı güçlendirmek ve futbolcu yetiştirilip liglerde oynatmak için seçme yapıyor.
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Bugün 11:03 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz