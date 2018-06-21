Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 11:04 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:06 TSİ )

Mersin İ.Yurdu da tarihten siliniyor!

Geride bıraktığımız sezon Körfezspor ile aynı grupta yer alan ve 3.Lig’e düşen Mersin İdmanyurdu, Polonyalı futbolcu Marcin Robak ile arasında yaşanan ihtilaf nedeniyle 3.Lig’den de direkt olarak Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) düşürüldü.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Mersin İdmanyurdu Kulübü Başkan Vekili Duran Birinci, açıklamasında, geçen sezon TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden takımlarının 3. Lig'e düştüğünü anımsattı. Kulübün zor günler geçirdiğini aktaran Birinci, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından kendilerine bir alt lige düşme cezasının iletildiğini belirterek, "FIFA Disiplin Kurulunun aldığı karar gereği Polonyalı oyuncu Robak ile aramızda yaşanan ihtilaf nedeniyle kulübümüze bir alt lige düşme cezası verildi. Zaten 3. Lig'e düşmüştük. Şimdi de Bölgesel Amatör Lig'e düşürüldük." dedi. Öte yandan Telat Özden’in çalıştıracağı İçelspor’un Mersin’in ilk takımı olması için girişimlere başlandığı öğrenildi.

Bugün 11:04 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Kocaelispor'da gözler onlarda! mask
Kocaelispor'da gözler onlarda!
Luca Zinco dosyası tamam! mask
Luca Zinco dosyası tamam!
Adnan Köşker’in sevgisi göstermelik miydi? mask
Adnan Köşker’in sevgisi göstermelik miydi?
Yeni Kandıra U13 takımı ihraç oldu mask
Yeni Kandıra U13 takımı ihraç oldu
Sadi Tekelioğlu Trabzon FK’da mask
Sadi Tekelioğlu Trabzon FK’da
KYÖD Spor futbolcu arıyor mask
KYÖD Spor futbolcu arıyor
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Elon Musk, İzmit'e geliyor! mask
Elon Musk, İzmit'e geliyor!
İzmitli sevilen doktor kazada yaşamını yitirdi mask
İzmitli sevilen doktor kazada yaşamını yitirdi
İYİ Parti mitinginde bir ilk! mask
İYİ Parti mitinginde bir ilk!
Bayram eğlencesinde CİNAYET! mask
Bayram eğlencesinde CİNAYET!
1 milyarlık vurgunda alacaklılar Kocaeli'deki tesisleri bastı! mask
1 milyarlık vurgunda alacaklılar Kocaeli'deki tesisleri bastı!
Soy ağacından sonra yeni bir hizmet daha uygulamada... Başvurular patladı! mask
Soy ağacından sonra yeni bir hizmet daha uygulamada... Başvurular patladı!

GALERİ

Kocaeli’nin ilk millet kıraathanesi tanıtıldı mask
Kocaeli’nin ilk millet kıraathanesi tanıtıldı
Kocaeli'nin kızı Meral Akşener, memleketinde! mask
Kocaeli'nin kızı Meral Akşener, memleketinde!
İzmit Sanayi Sitesi de sağanaktan nasibi aldı! mask
İzmit Sanayi Sitesi de sağanaktan nasibi aldı!
CHP'den yeni nesil reklam filmi mask
CHP'den yeni nesil reklam filmi
Nicomedia Trekking’ten, hem doğa, hem tarih kokan bir yürüyüş… mask
Nicomedia Trekking’ten, hem doğa, hem tarih kokan bir yürüyüş…
İYİ parti pankartına AKP bayrağıyla saldırdı! mask
İYİ parti pankartına AKP bayrağıyla saldırdı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL