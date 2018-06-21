Mersin İ.Yurdu da tarihten siliniyor!

Mersin İdmanyurdu Kulübü Başkan Vekili Duran Birinci, açıklamasında, geçen sezon TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden takımlarının 3. Lig'e düştüğünü anımsattı. Kulübün zor günler geçirdiğini aktaran Birinci, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından kendilerine bir alt lige düşme cezasının iletildiğini belirterek, "FIFA Disiplin Kurulunun aldığı karar gereği Polonyalı oyuncu Robak ile aramızda yaşanan ihtilaf nedeniyle kulübümüze bir alt lige düşme cezası verildi. Zaten 3. Lig'e düşmüştük. Şimdi de Bölgesel Amatör Lig'e düşürüldük." dedi. Öte yandan Telat Özden’in çalıştıracağı İçelspor’un Mersin’in ilk takımı olması için girişimlere başlandığı öğrenildi.