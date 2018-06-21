Mersin İdmanyurdu Kulübü Başkan Vekili Duran Birinci, açıklamasında, geçen sezon TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden takımlarının 3. Lig'e düştüğünü anımsattı. Kulübün zor günler geçirdiğini aktaran Birinci, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından kendilerine bir alt lige düşme cezasının iletildiğini belirterek, "FIFA Disiplin Kurulunun aldığı karar gereği Polonyalı oyuncu Robak ile aramızda yaşanan ihtilaf nedeniyle kulübümüze bir alt lige düşme cezası verildi. Zaten 3. Lig'e düşmüştük. Şimdi de Bölgesel Amatör Lig'e düşürüldük." dedi. Öte yandan Telat Özden’in çalıştıracağı İçelspor’un Mersin’in ilk takımı olması için girişimlere başlandığı öğrenildi.
Bugün 11:04 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:06 TSİ )
Mersin İ.Yurdu da tarihten siliniyor!
Geride bıraktığımız sezon Körfezspor ile aynı grupta yer alan ve 3.Lig’e düşen Mersin İdmanyurdu, Polonyalı futbolcu Marcin Robak ile arasında yaşanan ihtilaf nedeniyle 3.Lig’den de direkt olarak Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) düşürüldü.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 11:04 TSİ - Spor
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz