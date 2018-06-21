Sarıyer’de Bozkurt dönemi başladı…

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Darıca G.B.’nin 3.Lig’de şampiyon olarak direkt yükseldiği 2.Lig’deki muhtemel rakiplerinden Sarıyer, teknik direktörlüğe Serdar Bozkurt’u getirdi. Lacivert-beyazlılar, Eyüp Odabaşı kulüp binasında genç teknik adamla sözleşme imzaladı. Başkan Saffet Akkoyun bu sene şampiyonluk hedeflerinin olduğunu hatırlattı.