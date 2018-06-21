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Sadi Tekelioğlu Trabzon FK’da

Bir dönem Kocaelispor’da da görev yapmış olan tecrübeli teknik adam Sadi Tekelioğlu, TFF 3. Lig ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon Futbol Kulübü ile sözleşme imzaladı.