Hekimoğlu Döküm Sanayi'nde gerçekleştirilen imza töreninde daha önce prensip anlaşmasına varılan deneyimli teknik adam ile resmi sözleşme yapıldı.
Bugün 11:07 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:10 TSİ )
Sadi Tekelioğlu Trabzon FK’da
Bir dönem Kocaelispor’da da görev yapmış olan tecrübeli teknik adam Sadi Tekelioğlu, TFF 3. Lig ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon Futbol Kulübü ile sözleşme imzaladı.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 11:07 TSİ - Spor
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz