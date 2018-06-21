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Karşıyaka’da taviz yok…

TFF 3'üncü Lig'de sözleşmesi biten forvet Hakan Kuş ile henüz kontrat yenilemeyen transfer yasaklısı Karşıyaka, tecrübeli futbolcunun ayrılma ihtimaline karşı genç Doğukan'a güveniyor.

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TFF 3'üncü Lig'de sözleşmesi biten forvet Hakan Kuş ile henüz kontrat yenilemeyen transfer yasaklısı Karşıyaka, tecrübeli futbolcunun ayrılma ihtimaline karşı genç Doğukan'a güveniyor. Yönetimle ilk etapta anlaşmasına rağmen ardından düşünmek için süre isteyen 24 yaşındaki Hakan, geçen sezon devre arasında Can Erdem'in ayrılmasından sonra takımın birinci santrforu oldu. Hakan, 15'i ikinci yarıda olmak üzere toplam 23 maçta forma giyip 4 gol attı.

Bugün 11:09 TSİ - Spor

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