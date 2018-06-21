TFF 3'üncü Lig'de sözleşmesi biten forvet Hakan Kuş ile henüz kontrat yenilemeyen transfer yasaklısı Karşıyaka, tecrübeli futbolcunun ayrılma ihtimaline karşı genç Doğukan'a güveniyor. Yönetimle ilk etapta anlaşmasına rağmen ardından düşünmek için süre isteyen 24 yaşındaki Hakan, geçen sezon devre arasında Can Erdem'in ayrılmasından sonra takımın birinci santrforu oldu. Hakan, 15'i ikinci yarıda olmak üzere toplam 23 maçta forma giyip 4 gol attı.
Bugün 11:09 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:11 TSİ )
Karşıyaka’da taviz yok…
TFF 3'üncü Lig'de sözleşmesi biten forvet Hakan Kuş ile henüz kontrat yenilemeyen transfer yasaklısı Karşıyaka, tecrübeli futbolcunun ayrılma ihtimaline karşı genç Doğukan'a güveniyor.
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Bugün 11:09 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz