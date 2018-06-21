Yıldırım yaptığı teşekkür konuşmasında “4 yıl formasını giydiğim kulübümden ayrılmış bulunmaktayım. Başta hiçbir zaman desteğini esirgemeyen, yanımda olan, Ergene Belediye Başkanı Sayın Rasim Yüksel başkanıma, kulüp başkanım Sayın Adem Memiş’e, emeği bende çok olan Özgür Sağlam hocama, yine hocalarım Elvan Tok, Ali İhsan Eriz, Suat Maden’e, Meşe Korsanları’na, adını yazamadığım Velimeşe’de tanıdığım herkese çok teşekkür ederim. Ergene Velimeşespor’u en iyi yerlerde görmek dileğiyle” ifadelerine yer verdi.
Bugün 11:11 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:13 TSİ )
Badi Bahtiyar V.Meşe’den ayrıldı
4 sezon önce Kocaelispor forması da giyen İzmitli sağ bek Bahtiyar Yıldırım (Badi) başarı ile formasını terlettiği Ergene Velimeşespor takımından ayrıldı.
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Bugün 11:11 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz