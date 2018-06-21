Badi Bahtiyar V.Meşe’den ayrıldı

Yıldırım yaptığı teşekkür konuşmasında “4 yıl formasını giydiğim kulübümden ayrılmış bulunmaktayım. Başta hiçbir zaman desteğini esirgemeyen, yanımda olan, Ergene Belediye Başkanı Sayın Rasim Yüksel başkanıma, kulüp başkanım Sayın Adem Memiş’e, emeği bende çok olan Özgür Sağlam hocama, yine hocalarım Elvan Tok, Ali İhsan Eriz, Suat Maden’e, Meşe Korsanları’na, adını yazamadığım Velimeşe’de tanıdığım herkese çok teşekkür ederim. Ergene Velimeşespor’u en iyi yerlerde görmek dileğiyle” ifadelerine yer verdi.