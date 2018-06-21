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Maltepe mitingine 10 otobüs kalkacak!

Seçime son 3 gün kala seçim güvenliği ile ilgili konuşan CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar “Sandıklarda millet ittifakını oluşturan CHP, Saadet Partisi, İYİ Parti, yanı sıra HDP’nin ve seçime girmeyen diğer partilerin, STK’lar ile sandıkları koruyacağız. AKP ve MHP’nin de oylarını koruyacağız” dedi.

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CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar partisinin ilçe binasında düzenlediği basın açıklamasında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Çakar açıklamasında, “Seçimlere 3 günümüz kaldı. Bizler 754+8 seyyar sandık ta görev alacak asil ve yedekte ki arkadaşlara sandık eğitimlerimiz vererek 24 Haziran başkanlık ve milletvekilliği seçimlerine hazır olduğumuzu gösterdik. 2017 yılında referandumda ki “Hayır” bileşenleri için bu kez sandık güvenliğini sağlamak adına tekrar bir araya geldik. Sandıklarda millet ittifakını oluşturan CHP, Saadet Partisi, İYİ Parti, yanı sıra HDP’nin ve seçime girmeyen diğer partilerin, STK’lar ile sandıklarımızı koruyacağız” dedi.

75 AVUKAT GÖREV ALDI

Çakar, “Bizlerin amacı İzmit’te ki vatandaşlarımızın, tek bir eksik bile olmadan oylarının güvenliğini sağlamaktır. Sadece ittifak partilerinin değil. AKP ve MHP’nin de oylarını koruyacağız. İzmit’te ki 250 bin seçmenimizin oyları bizlere emanet. Hukuk komisyonumuzda görevli 75 avukat arkadaşımız var. Her okula da 1 avukat görev aldı” ifadelerini kullandı.

BÜYÜK MALTEPE MİTİNGİ’NE 10 OTOBÜS

Çakar sözlerinin sonunda, “Ayrıca eğitimlerimizden faydalanan müşahit arkadaşlardan her sandıkta en az 1 müşahit arkadaşımız görevli olacak. Cumartesi günü Büyük Maltepe mitingine İzmit’ten otobüs kaldıracağız. Vatandaşlarımız çok heyecanlı, mitinge gitmek için ilçe sekreterliğimizin telefonları susmadı. Ortalama İzmit’ten 10 otobüs kaldıracağız” şeklinde konuştu.

Bugün 11:37 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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