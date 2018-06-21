Sıkıysa kira alın!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisi, aldığı bir kararla, tesislerin kesinlikle parayla kiralanamayacağı maddesini koydurdu ve yasal koruma altına aldı… Bakımlar ise aralıksız sürüyor

SIKIYSA PARA ALSINLAR…

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor müdürü Ziyaülhak Sarıgül, vatandaş için yapılan tesislerden kira alınmasıyla ilgili iddialara yanıt vererek “Kesinlikle böyle bir şey yok. Menfi bir olay bile yok. Olsa bile bizim haberimiz oldu. O noktada denetimlerimiz aksaksız sürüyor. Bazen belediyemizin tesisleriyle Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tesisleri karıştırılıyor. Biz tesisi yapıyoruz ve GHSM’ye devrediyoruz Onlarla karışmaması lazım. Ama bizim tesislerimizin kullanımından para alınması söz konusu bile olamaz. Böyle bir şeyden hemen ihbar etsinler ve biz gerekeni anında yapalım” dedi.

ONARIMLARIMIZ SÜRÜYOR…

Kendilerine ait olan Derbent, Esentepe, Dilovası gibi tesislerin de bakım-onarım çalışmaların sürdüğünü ve bazıları için de ihaleye gidildiğini söyleyen Sarıgül “Hedefimiz herkese spor yaptırmakken. Böyle bir şey aklımıza bile gelmez. Mümkün değil. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Karaosmanoğlu bu konuda kesin talimat verdi. Biz de bunu meclis kararı aldırarak, yasal hale getirdik. Zaten yasa çıkmadan önce de kesinlikle böyle bir duyum almadım. Böyle bir şeyde anında işlem yaparız” dedi.