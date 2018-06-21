İzmit Yahyakaptan tam 12’den vurdu…

Sarman, şimdi İzmit Yahyakaptanspor’da geleceğin efsanelerini yetiştiriyor. Halen devam eden U11 Futbol Ligi’ndeki takımı 12 maçını da kazanarak rekora koşarken, ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Faruk Sarman, U12 Ligi’nde de ekibini şampiyonluğa taşımıştı. U13 Ligi’nde ise, bir yaş küçük oyuncularla mücadele etmesine rağmen 41 FK’nın ardından ikinci sırayı elde etmişti. Sarman da sosyal medya hesabından bu başarıyı paylaşarak “İşte U11’de oynadığı 12 maçın 12’sini de kazanan arslan parçaları” deyip ekibini kutladı.