Sarman, şimdi İzmit Yahyakaptanspor’da geleceğin efsanelerini yetiştiriyor. Halen devam eden U11 Futbol Ligi’ndeki takımı 12 maçını da kazanarak rekora koşarken, ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Faruk Sarman, U12 Ligi’nde de ekibini şampiyonluğa taşımıştı. U13 Ligi’nde ise, bir yaş küçük oyuncularla mücadele etmesine rağmen 41 FK’nın ardından ikinci sırayı elde etmişti. Sarman da sosyal medya hesabından bu başarıyı paylaşarak “İşte U11’de oynadığı 12 maçın 12’sini de kazanan arslan parçaları” deyip ekibini kutladı.
Bugün 11:43 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:44 TSİ )
İzmit Yahyakaptan tam 12’den vurdu…
Kentimizin efsane futbolcularından, Petkimspor’da yetişip, Süper Lig’de Samsun başta olmak üzere birçok kulüpte oynayan ve son olarak Kocaelispor’da kaptanken görevi bırakan Faruk Sarman, kulübüne teknik direktör de olmuştu.
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Bugün 11:43 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz