Kocaeli U-11 Erkekler Basketbol Ligi Final Grubu’nda ikinci hafta maçı Atatürk Spor Salonu’nda oynandı. İlk haftayı bay geçen Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü Gebze, başından sonuna kadar üstün oynadığı Yenikentspor mücadelesini 86-31 kazandı. Gebze ekibi bu galibiyetle liderliğe yükselirken, çıktığı ikinci maçından da mağlup ayrılan Yenikentspor’un ligi sonuncu bitirmesi kesinleşti. Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü Gebze-Gebze Basket arasındaki son maç cumartesi günü (yarın) saat 14.00’te İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak. Bu maçı kazanan takım U-11 Erkekler Basketbol Ligi’nde şampiyonluğunu ilan edecek.
Bugün 11:43 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:45 TSİ )
Gebze GHSK, şampiyonluk bekliyor
Gebze temsilcisi, yarın oynayacağı maçta Kocaeli Basket’i yenerse şampiyon olacak.
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Bugün 11:43 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz