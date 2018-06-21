Gebze GHSK, şampiyonluk bekliyor

Kocaeli U-11 Erkekler Basketbol Ligi Final Grubu’nda ikinci hafta maçı Atatürk Spor Salonu’nda oynandı. İlk haftayı bay geçen Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü Gebze, başından sonuna kadar üstün oynadığı Yenikentspor mücadelesini 86-31 kazandı. Gebze ekibi bu galibiyetle liderliğe yükselirken, çıktığı ikinci maçından da mağlup ayrılan Yenikentspor’un ligi sonuncu bitirmesi kesinleşti. Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü Gebze-Gebze Basket arasındaki son maç cumartesi günü (yarın) saat 14.00’te İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak. Bu maçı kazanan takım U-11 Erkekler Basketbol Ligi’nde şampiyonluğunu ilan edecek.