Takımda Kocaelili çocuğumuz Altınordu forması giyen Taha Takır da var. Riva'da toplanan U18 Milli Takım, İspanya’ya gitti. Akdeniz Oyunları'nda C Grubu'nda yer alan U18 Milliler, 22 Haziran'da Fransa, 24 Haziran'da ise Yunanistan ile karşılaşacak. Akdeniz Oyunları A Grubu'nda İspanya, Cezayir ve Bosna-Hersek, B Grubu'nda ise İtalya, Fas ve Libya mücadele edecek. Taha Takır’ın babası Taner Takır da Gölcükspor’da profesyonel olarak forma giymişti.
Bugün 11:44 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:45 TSİ )
Yüreğimiz Taha Takır ile birlikte İspanya’da atıyor
İspanya'nın Tarragona kentinde 22 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek U18 Milli Takımımız, turnuva öncesindeki çalışmalarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp Ve Eğitim Tesisleri'nde tamamladı.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 11:44 TSİ - Spor
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz