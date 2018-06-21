Yüreğimiz Taha Takır ile birlikte İspanya’da atıyor

Takımda Kocaelili çocuğumuz Altınordu forması giyen Taha Takır da var. Riva'da toplanan U18 Milli Takım, İspanya’ya gitti. Akdeniz Oyunları'nda C Grubu'nda yer alan U18 Milliler, 22 Haziran'da Fransa, 24 Haziran'da ise Yunanistan ile karşılaşacak. Akdeniz Oyunları A Grubu'nda İspanya, Cezayir ve Bosna-Hersek, B Grubu'nda ise İtalya, Fas ve Libya mücadele edecek. Taha Takır’ın babası Taner Takır da Gölcükspor’da profesyonel olarak forma giymişti.