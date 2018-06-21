TFF’deki toplantıya TFF Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, Futbol Gelişim Direktörlüğü Genel Koordinatörü Ahmet Erzurumlu, Genç Oyuncu Gelişim Müdürü Cem Pamiroğlu, Eğitim Müdürü Yücel Uyar, Süper Lig ve 1.Lig kulüplerinin gençlik gelişim teknik sorumluları ile TFF yetkilileri katıldı. Toplantıda 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarının gelişim ligleri statüleri, U17 ve U19 liglerine yönelik yeni projeler ele alındı. Gelişim Liglerinde yer alan kulüplere ve görev yapan antrenörlere yönelik planlanan eğitim çalışmalarının da anlatıldığı toplantıda kulüp temsilcileri de görüşlerini aktardı.
Bugün 11:45 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:46 TSİ )
Gelişim ligleri toplantısı yapıldı
Gelişim ligleri için hazırlıklar başladı.
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Bugün 11:45 TSİ - Spor
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