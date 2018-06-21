Uluslar Arası Mevlana Bisiklet Turu’nun 3. etabı Konya-Seydişehir-Beyşehir-Huğlu-Beyşehir yarışları yapıldı. Yaklaşık 5 saat süren Konya-Beyşehir etabında ipi İran Milli Takımı'ndan Mohammad Ganjkhanlou göğüsledi. 2. Torku Şekerspor’dan Ivan Balykin, 3. ise yine aynı takımdan Batuhan Özgür oldu. 3.etabın Genel Klasman liderinin giydiği Sarı Mayoyu Torku Şekerspor’dan Ivan Balykin, en iyi sprinterin giydiği Yeşil Mayoyu İran Milli Takımı'ndan Mohammad Ganjkhanlou, en iyi yokuşçunun giydiği Kırmızı Mayoyu ise Kocaeli Lassa Takımından Abülkadir Kelleci kazandı. 452 kilometrelik tur, gazetemiz baskıya girerken dün sona eriyordu.
Bugün 11:46 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:47 TSİ )
Uluslar Arası Mevlana Bisiklet Turu devam ediyor
Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Konya Büyükşehir Belediyesi’nin sponsorluğunda düzenlenen Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu’nda 3. etabın startı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay tarafından verildi. Temsilcimiz Brisa da turda pedal basıyor.
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Bugün 11:46 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz