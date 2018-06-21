Uluslar Arası Mevlana Bisiklet Turu devam ediyor

Uluslar Arası Mevlana Bisiklet Turu’nun 3. etabı Konya-Seydişehir-Beyşehir-Huğlu-Beyşehir yarışları yapıldı. Yaklaşık 5 saat süren Konya-Beyşehir etabında ipi İran Milli Takımı'ndan Mohammad Ganjkhanlou göğüsledi. 2. Torku Şekerspor’dan Ivan Balykin, 3. ise yine aynı takımdan Batuhan Özgür oldu. 3.etabın Genel Klasman liderinin giydiği Sarı Mayoyu Torku Şekerspor’dan Ivan Balykin, en iyi sprinterin giydiği Yeşil Mayoyu İran Milli Takımı'ndan Mohammad Ganjkhanlou, en iyi yokuşçunun giydiği Kırmızı Mayoyu ise Kocaeli Lassa Takımından Abülkadir Kelleci kazandı. 452 kilometrelik tur, gazetemiz baskıya girerken dün sona eriyordu.