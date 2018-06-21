Yarın Yenidoğan’ın düğünü var dostlar!

Kentimizin en eski semt kulüplerinden biri olan Yenidoğan Serdarspor’da yarın düğün var. A takım ve U19 ile U17 takımı antrenörü Murat Uygun’un oğlu emir, erkekliğe adım atacak. Sünnet merasimi Yeşilova Düğün Salonu’nda yapılacak. Emir’in anneannesi Emine ve Adem Binbir ile babaannesi ve dedesi Emine ve Bekir Uygun, annesi Büşra hanım ve babası Murat Uygun tüm dostlarını düğün törenine davet etti. Tören saat 19.00’da başlayacak.