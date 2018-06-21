Karşıyaka alarma geçti…
Eski yabancı futbolcularına olan borçları nedeniyle başı ağrıyan 3.Lig ekibi Karşıyaka, FIFA'dan yeni puan silme cezası alma tehlikesiyle karşı karşıya. Kaf-Kaf, eski futbolcularından Chikeluba Ofoedu'ya 26 Haziran Salı gününe kadar faizleriyle birlikte 65 bin dolar tutan borcunu ödeyemezse, FIFA Disiplin Komitesi tarafından 6 puanı silinecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz