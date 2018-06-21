Gebzespor’la şampiyon yaşayan 25 yaşındaki stoper, 18 maçta forma giymiş ve bir de gol atmıştı. BAL’da toplam 72 maçı ve 7 golü bulunan Oğulcan, Büyük Kartepespor’un defanstaki emniyet sübabı olacak.
Bugün 11:50 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:51 TSİ )
Oğulcan Doğantepe’de
BAL’da şampiyon olarak Play-Off’tan 3.Lig’e yükselen Gebzespor’un yeni sezon kadrosunda düşünmediği futbolculardan Oğulcan Varol, Bölgesel Amatör Ligi’nin çiçeği burnunda takımlarından eski adıyla Büyük Derbent yeni adıyla Büyük Kartepespor’a transfer oldu.
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Bugün 11:50 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz