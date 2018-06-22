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Bugün 05:00 TSİ- Spor ( G : Dün 11:55 TSİ )

Dünya Kupası’nda bugün:

Dünya Kupası’nda bugünün programı.

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15:00     Brezilya - Kosta Rika

18:00     Nijerya – İzlanda

21:00     Sırbistan – İsviçre

Bugün 05:00 TSİ - Spor

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