MHP esnaf ile bir araya geldi "Size uzak durma şansımız yok"

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine günler kala MHP İl yönetimi ve milletvekilleri adayları saha çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Seçim çalışmaları kapsamında MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, Kocaeli Milletvekili Adayı Saffet Sancaklı ve milletvekili adayı Alper Şakası İzmit Kapanönü Esnafı ile kahvaltı programında bir araya geldi. Programda konuşan İl Başkanı Aydın Ünlü “Güçlü bir MHP esnafı yok eden AVM yasası yeniden tasarlayacaktır. Sizlerin sorunlarınızın çözülmesinde MHP her zaman yanınızda olacaktır. 6 ay sonra yerel seçimler var, size uzak durmak gibi bir şansımız yok” dedi.

SİZE UZAK DURMA ŞANSIMIZ YOK

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü “ Kapanö nü İzmit’in bir markasıdır. Buranın esnafı buraya gelen herkese sahip çıkar. Seçime 2 gün kaldığı bu günlerde MHP Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Ancak mecliste de güçlü bir Devlet Bahçeli istiyoruz. Biz vatandaşlar olarak yeni Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine sahip çıkmalıyız. Mecliste güçlü olan MHP, esnafı yok eden AVM yasasını yeniden tasarlayacaktır. Sorunlarınızın çözülmesinde MHP her zaman yanınızda olacaktır. 6 ay sonra yerel seçimler var, size uzak durmak gibi bir şansımız yok. Sizlerden her zaman destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Ünlü’nün ardından konuşan MHP Milletvekili adayı Alperen Şakacı ise “Ben sizlerin içinden gelen bir kardeşinizim. Sandığa giderken 15 Temmuzu unutmayalım. Bu noktada hepinizin desteğini bekliyoruz” dedi.

TEK GERÇEK TÜRKİYE CUMHURİYETİDİR

Şakacı’nın ardından konuşan Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı “ 24 Haziran seçilerine 3 gün kaldı. Cumhur İttifakı, oy için kurulmamıştır. Bu saatten sonra önemli olan Türkiye Cumhuriyeti’nin bekasıdır. Cumhur İttifakının kuruluma sebebi PKK ve FETÖ terör örgütlerinin ortadan kaldırılmasıdır. 15 Temmuz’dan sonra partiler ikinci plandadır artık tek gerçek Türkiye Cumhuriyeti’dir. 1’inci turda Recep Tayyip Erdoğan kazanmalı ve mecliste de güçlü bir Devlet Bahçeli olmalıdır” dedi.