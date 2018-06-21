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Yalsham'da işçi kıyımı!

Dilovası OSB'de 2016 yılından bu yana faaliyet gösteren duvar kağıdı ve dekorasyon firması Yalsham'a 20 işçi sendikaya üye olma hazırlığındayken işten çıkarıldı. Alınan bilgilere göre, sendikaya karşı olan fabrika yöneticileri bu 20 işçinin bazını istifaya zorlayarak bazısını da farklı gerekçelerle işten çıkarttı.

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Dilovası OSB'de 2016 yılından bu yana faaliyet gösteren duvar kağıdı ve dekorasyon firması Yalsham'a 20 işçi sendikaya üye olma hazırlığındayken işten çıkarıldı. Alınan bilgilere göre, sendikaya karşı olan fabrika yöneticileri bu 20 işçinin bazını istifaya zorlayarak bazısını da farklı gerekçelerle işten çıkarttı.

5 KİŞİNİN TAZMİNATI VERİLDİ

Fabrika çalışanı Cemre Hor isimli işçi, DİSK’e bağlı Tümka-İş Sendikası tarafından çalışma yapması için görevlendirildi. Başta Cemre Hor olmak üzere Metin Kahraman, Erhan Karabağ, Hakan Tütün ve Hüseyin Yurtsuz fabrika yönetimi tarafından işten atıldı. Fabrika yönetimi işten atılan 5 kişiye tazminatlarını verirken işçiler haklarını aramak için işe iade davası açtı.

İŞTEN ÇIKARILAN KİŞİ SAYISI 20'E YÜKSELDİ

Pazar günü sendika başkanıyla toplantı yapmak için karar alan işçileri öğrenen fabrika yönetimi bir genelge yayınlayarak isteyenlerin kıdem ve tazminatını alarak işten çıkabileceklerini duyurdu. Öte yandan fabrika yönetimi işçilerin çıkmaması durumunda tazminatsız bir şekilde kovulacaklarını da belirtti. İşçiler geri adım atmayınca işten atılan işçi sayısı 20'ye yükseldi. İşten atılan işçiler haklarını yasal yollardan arayacak.

İŞTEN ATILAN İŞÇİLERİN İSİMLERİ

Yavuz Yılmaz, Adnan İnalman (formen), Orhan Akdeniz (formen), Aykut Erden, Mümin Adalı, Metin Kahraman, Cemre Hor, Hakan Tütün, Hüseyin Yurtsuz, Damla Öztürk, Erhan Karabağ, Kemal Bayrak, Adem Balay, Murat Şahin, Burhan Çetin, Cihan Yıldırım, Kenan Yıldız ve Mevlüt Çetin.

Bugün 12:00 TSİ - Ekonomi

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