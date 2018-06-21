Işık: Milletvekilliğinde başka partiye oy vermeyin

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, İzmit Sanayi Sitesi’nde bulunan esnaf ile Sahan Restoran’da kahvaltıda bir araya geldi. Işık’ın sanayi sitesi esnafının sorunlarını dinlediği programa AKP İl Başkan vekili Abdullah Eryarsoy, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, İzmit Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Muzaffer Gürfidan, eski İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ve çok sayıda sanayi esnafı da katıldı. Ayrıca Işık’ın, şiddetli yağmur sonrasında İzmit Sanayi Sitesi’nde bulunan dükkanları ve yolları sel basması ile ilgili ziyarette yer alan ISU yetkililerine talimat vererek ne gerekiyorsa yapın ve bu işi çözün dediği öğrenildi.

TÜRKİYE’NİN NABZI SANAYİ SİTELERİNDE

Programda konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “En son buraya seçimlerde gelmiştim. Son 4 senede 6 kez geldik. Çok sık seçim oluyor. Türkiye bundan sonra 5 sene içinde seçim yaşamaz hepimiz işimize gücümüze bakalım. 15 Temmuz gecesi neler yaşandığını çok iyi biliyorsunuz. 15 Temmuz gecesi Türkiye’de bazı şeylerin çok net ortaya çıkmasına neden oldu. Gövdesi taşın altında olan insanlarsınız. Türkiye’nin nabzını sanayi sitelerinden alırsınız. Rekabetin en ağır şartları sizin üzerinizde. Sizler 2002’deki Türkiye’yi de çok iyi yaşadınız. 2002 sonrası Türkiye’nin nasıl şaha kalktığını da görüyorsunuz. AK Parti ile Türkiye bir sıçrama yaptı” dedi.

DERDİN YOLSUZLUK DEĞİL ŞANTAJ

Gençlerin sokak eylemleriyle hükümeti düşürme operasyonlarını tüm Türkiye zamanında gördü diyen Işık, “İstanbul Havalimanından acayip korkuyorlardı. 29 Ekim’den itibaren Dünyanın en önemli transfer yeri İstanbul olacak. Bu kadar güzel atmosfer bazılarının uykularını kaçırdı. O gezi eylemlerini biliyorsunuz. Tencere tava sokaklara çıktılar günlerce. O gün anladım ki küresel operasyon için düğmeye basıldı. Ne zaman bir sıkıntı olsa millet harekete geçiyor. Daha sonrasında 17-25 Aralık’ı ve FETÖ’yü ortaya çıkardılar. Şerefsiz herif madem yolsuzluk vardı neden zamanında gidip savcıya teslim etmedin? 6-7 sene dosya çekmecede bekler mi? Değer dosaya çekmecede bekliyorsa senin derdin yolsuzluk değil şantajdır. Bu resmen hükümeti düşürme operasyonudur” diye konuştu.

MUHARREM İNCE’Yİ TANIRIM SAMİMİYİZ

Pazar günü yapılacak seçimin Türkiye açısından son derece önemli olduğunu dile getiren Işık, “İçimizde farklı siyasi görüşü olanlar olabilir saygı duyarız ama siyasi olayları da analiz etmek durumundayız. Bir partinin Cumhurbaşkanı adayı gösterip göstermemesi partinin kararıdır. Bu son derece saygı duyulacak bir şey. Cumhurbaşkanı adayı gösterecekse o parti kendi en güçlü adayının ismini sahaya sürer. Yani genel başkanını. Ama CHP ne yaptı? Muharrem İnce’yi tanırım o da beni tanır, samimiyiz. Bir kurban lazımdı ve Muharrem İnce’yi seçtiler. Cumhurbaşkanının seçileceğinden onlar da en az bizim kadar eminler. Amaçları yeni sistemin güçlü şekilde hayata geçmesini engellemek. AK Parti 300 milletvekilinin altında kalırsa muhalefet bloğu o zaman yeni sistemin hayata geçmesini engellenebilir. Pazar günü bu yaklaşıma güçlü şekilde karşı çıkmanızı bekliyoruz. Her parti kendi amblemi ile seçime gidiyor. Cumhurbaşkanlığı için Recep Tayyip Erdoğan’a oy verirken milletvekili için başka bir partiye vermeyin” dedi.