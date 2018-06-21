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İYİ Partili adaylar bu okullarda oy kullanacak

İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman ve partinin 27. Dönem milletvekili adaylarının 24 Haziran seçim gününde oy kullanacakları okullar açıklandı.

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İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman ve partinin 27. Dönem milletvekili adaylarının 24 Haziran seçim gününde oy kullanacakları okullar açıklandı.

LİSTE ŞU ŞEKİLDE:

İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman – 50. Yıl Ortaokulu

İYİ Parti Milletvekili Adayı Lütfü Türkkan – İstanbul

İYİ Parti Milletvekili Adayı Ali Türkşen – İstanbul

İYİ Parti Milletvekili Adayı Harun Demirkaya – Gebze Ayşe Sıdıka Alişan İlkokulu

İYİ Parti Milletvekili Adayı Ruhittin Sönmez – Plajyolu 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu

İYİ Parti Milletvekili Adayı Dijle Akın – Gölcük Kız Meslek Lisesi

İYİ Parti Milletvekili Adayı Adil Gülez – Derince Cumhuriyet İlköğretim Okulu

İYİ Parti Milletvekili Adayı Ahmet Yeşil – İzmit Muhammer Aksoy İlköğretim Okulu

İYİ Parti Milletvekili Adayı Fuat Berna – Tevfik Seno Arda Anadolu Lisesi

İYİ Parti Milletvekili Adayı İbrahim Ömer Toyran – Hereke Kışladüzü Ortaokulu

İYİ Parti Milletvekili Adayı Renan Kıran – Muhammer Dereli Ortaokulu

İYİ Parti Milletvekili Adayı Ayşegül Babacan – Dumlupınar İlkokulu

İYİ Parti Milletvekili Adayı Ayla İlgün – Özel Gebze Koleji

İYİ Parti Milletvekili Adayı Alper Bircanoğlu – Plajyolu 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu

Bugün 13:21 TSİ - Siyaset

Muhabir Ahmet Hazer

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