İYİ Partili adaylar bu okullarda oy kullanacak

İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman ve partinin 27. Dönem milletvekili adaylarının 24 Haziran seçim gününde oy kullanacakları okullar açıklandı.
LİSTE ŞU ŞEKİLDE:
İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman – 50. Yıl Ortaokulu
İYİ Parti Milletvekili Adayı Lütfü Türkkan – İstanbul
İYİ Parti Milletvekili Adayı Ali Türkşen – İstanbul
İYİ Parti Milletvekili Adayı Harun Demirkaya – Gebze Ayşe Sıdıka Alişan İlkokulu
İYİ Parti Milletvekili Adayı Ruhittin Sönmez – Plajyolu 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu
İYİ Parti Milletvekili Adayı Dijle Akın – Gölcük Kız Meslek Lisesi
İYİ Parti Milletvekili Adayı Adil Gülez – Derince Cumhuriyet İlköğretim Okulu
İYİ Parti Milletvekili Adayı Ahmet Yeşil – İzmit Muhammer Aksoy İlköğretim Okulu
İYİ Parti Milletvekili Adayı Fuat Berna – Tevfik Seno Arda Anadolu Lisesi
İYİ Parti Milletvekili Adayı İbrahim Ömer Toyran – Hereke Kışladüzü Ortaokulu
İYİ Parti Milletvekili Adayı Renan Kıran – Muhammer Dereli Ortaokulu
İYİ Parti Milletvekili Adayı Ayşegül Babacan – Dumlupınar İlkokulu
İYİ Parti Milletvekili Adayı Ayla İlgün – Özel Gebze Koleji
İYİ Parti Milletvekili Adayı Alper Bircanoğlu – Plajyolu 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz