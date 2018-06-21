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Bugün 13:25 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 13:26 TSİ )

Eryarsoy: Seçimde tek korkumuz var

Muhalefetin, iktidarın kaybetme korkusun yaşadığı iddiaları hakkında konuşan AKP İl Başkan vekili Abdullah Eryarsoy, “1 Kasım’daki oyumuzu korumak ve arttırmak hedefimiz. Bizim tek korktuğumuz yüzde 56.5’te kalırsak 57’yi bulamadık diye üzülürüz” dedi.

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AKP İl Başkan vekili Abdullah Eryarsoy, seçime son 3 gün kala il binasında basın açıklamasında bulundu. 24 Haziran seçimleri ile ilgili değerlendirme yapan Eryarsoy, “Türkiye’yi istikrarsızlaştırmak ve güdümlü terör yapılanmalarına karşı güçlü meclisi korumak için 24 Haziran’da sandığa gidiyoruz. İşçinin, çiftçisiin esnafın standartlarını yükseltmek eserimizdir. Bugüne kadar yaptıklarımızı daha ileriye taşımak, refah seviyesini arttırmak için 24 Haziran bir milattır. Emeğin başkenti Kocaeli Türkiye’nin büyümesinde lokomotif olmuştur” dedi.

İKİNCİ BAYRAM HAZIRLIĞINDAYIZ

Cumhurbaşkanımızın Kocaeli’de gördüğü destek göz kamaştırıcıdır diyen Eryarsoy, “Güçlü Türkiye için siyasi parti ayırt etmeksizin herkesi Recep Tayyip Erdoğan’a destek vermeye davet ediyorum. Zaferimiz ile üzülecek olanlar bellidir. Biz ikinci bayram hazırlığındayız. 24 Haziran günü Türkiye yeniden bayram yaşayacaktır. Oylarımı mutlaka kullanalım. Vakit Kocaeli vakti, vakit Türkiye için sefer vaktidir” diye konuştu.

2 KAT FARK ATACAĞIZ

Muhalefetin, iktidarın kaybetme korkusun yaşadığı iddiaları hakkında konuşan Eryarsoy, “Tarihlerinde Bizim tek rakibimiz AK Parti. 1 Kasım’da aldığımız oy belli. 1 Kasım’daki oyumuzu korumak ve arttırmak hedefimiz. Oy almak için çabalıyoruz. Tek korktuğumuz yüzde 56.5’te kalırsak 57’yi bulamadık diye üzülürüz. Cumhur İttifakı’na en büyük destek Kocaeli’den çıkacak. En yakın rakibine 2 kat fark atacağız” açıklamalarında bulundu.

Bugün 13:25 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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