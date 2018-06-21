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Kocaeli'nin 2. Millet Kıraathanesi de açılıyor

Kocaeli'de 2. Millet Kıraathanesi İzmit'ten sonmra Kandıra ilçesine yapılıyor.

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Kocaeli'de 2. Millet Kıraathanesi İzmit'ten sonra Kandıra ilçesine yapılıyor. Namazgah Kültür Merkezi’nde içine yapılacak olan kıraathanenin içerisinde; kütüphane, dinlenme alanları, internet ve bilgisayar odası yer alacak. Kitap okumak için gelenlere görevliler tarafından ücretsiz çay ve kek ikramında bulunulacak.

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