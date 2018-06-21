Kocaeli'de 2. Millet Kıraathanesi İzmit'ten sonra Kandıra ilçesine yapılıyor. Namazgah Kültür Merkezi’nde içine yapılacak olan kıraathanenin içerisinde; kütüphane, dinlenme alanları, internet ve bilgisayar odası yer alacak. Kitap okumak için gelenlere görevliler tarafından ücretsiz çay ve kek ikramında bulunulacak.
Bugün 13:35 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 13:51 TSİ )
Kocaeli'nin 2. Millet Kıraathanesi de açılıyor
Kocaeli'de 2. Millet Kıraathanesi İzmit'ten sonmra Kandıra ilçesine yapılıyor.
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Bugün 13:35 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz