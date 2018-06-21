Kocaelispor’un efsane kaptanlarında Süper Lig’in de eski efsane sporcularından Faruk Sarman, İzmit Yahyakaptanspor’un adeta her şeyi. Sarman’ın talebeleri şimdiden şampiyonluklara ambargo koyarken, ondan çok net açıklama geliyor: “Başta Altınordu olmak üzere, bir çok oyuncumuz profesyonel kulüplerin kıskacında, ama bizim terbiyemiz buna müsaade etmez. Bizim için tek gerçek Kocaelispor’dur. Ben Kocaelispor dışında hiçbir kulübe oyuncu vermem” dedi.
Bugün 13:54 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:57 TSİ )
İşte İzmit Faruk: Kocaelispor dışında kimseye oyuncu vermem
Kocaelispor’un efsane kaptanlarında Süper Lig’in de eski efsane sporcularından Faruk Sarman, İzmit Yahyakaptanspor’un adeta her şeyi.
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Bugün 13:54 TSİ - Spor
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Yorumlar
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Mustafa Bilim - Faruk hocamızı yeni tanıdım sadece ve sadece şunu söyleyebilirimki futbolculuğu ve hocalığı bir yana mükemmel bir insan Kocaeli amatörü için bulunmaz bir kişilik Allah yolunu açık etsin.
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