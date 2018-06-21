İşte İzmit Faruk: Kocaelispor dışında kimseye oyuncu vermem

Kocaelispor’un efsane kaptanlarında Süper Lig’in de eski efsane sporcularından Faruk Sarman, İzmit Yahyakaptanspor’un adeta her şeyi. Sarman’ın talebeleri şimdiden şampiyonluklara ambargo koyarken, ondan çok net açıklama geliyor: “Başta Altınordu olmak üzere, bir çok oyuncumuz profesyonel kulüplerin kıskacında, ama bizim terbiyemiz buna müsaade etmez. Bizim için tek gerçek Kocaelispor’dur. Ben Kocaelispor dışında hiçbir kulübe oyuncu vermem” dedi.