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İşte İzmit Faruk: Kocaelispor dışında kimseye oyuncu vermem

Kocaelispor’un efsane kaptanlarında Süper Lig’in de eski efsane sporcularından Faruk Sarman, İzmit Yahyakaptanspor’un adeta her şeyi.

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Kocaelispor’un efsane kaptanlarında Süper Lig’in de eski efsane sporcularından Faruk Sarman, İzmit Yahyakaptanspor’un adeta her şeyi. Sarman’ın talebeleri şimdiden şampiyonluklara ambargo koyarken, ondan çok net açıklama geliyor: “Başta Altınordu olmak üzere, bir çok oyuncumuz profesyonel kulüplerin kıskacında, ama bizim terbiyemiz  buna müsaade etmez. Bizim için tek gerçek Kocaelispor’dur. Ben Kocaelispor dışında hiçbir kulübe oyuncu vermem” dedi.

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Yorumlar

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Mustafa Bilim - Faruk hocamızı yeni tanıdım sadece ve sadece şunu söyleyebilirimki futbolculuğu ve hocalığı bir yana mükemmel bir insan Kocaeli amatörü için bulunmaz bir kişilik Allah yolunu açık etsin.

Yanıtla . 0Beğen 21 Haziran 15:13

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