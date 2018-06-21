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Bugün 13:57 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:58 TSİ )

Muhteşemsiniz çocuklar: 2-0

Altyapısıyla fark yaratan Türkiye şampiyonluğu bulunan Çayırovaspor, U-17 Takımı’yla mücadele verdiği Türkiye Şampiyonası’nda yine finale doğru gidiyor.

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2.Tur maçları için Eskişehir’de bulunan yeşil-siyahlı gençler, önceki akşam Bartın ile oynadığı maçı 2-0 kazanmasını bildi. Temsilcimiz gazetemiz baskıya hazırlanırken dün akşam İstanbul ekibi Gürpınar’la 2.Tur finali için mücadeleye tutuşacaktı. Türkiye Şampiyonası 2.Tur maçları için Eskişehir’de üs kuran Çayırovaspor U-17 Takımı, burada oynadığı ilk maçında Bartınspor’u 2-0’lık skorla geçerek ışık saçtı.

50 DAKİKADA İŞ BİTTİ…

Üniversite Evleri Stadı’nda oynanan maçta baskılı bir futbol ortaya koyan Birol Köksal’ın öğrencileri, dakikalar 30’u gösterdiğinde Yusuf Yaya’nın penaltı golüyle 1-0’ı buldu. Bu golle direnci düşen Bartın karşısında daha çok pozisyonlar bulan yeşil-siyahlı temsilcimiz, 50.dakikada skoru 2-0’a getirdi. Gol Umut Karataş imzalıydı. Geri kalan dakikalarda gelişen ataklar sonuç vermeyince, ekibimiz sahadan 2-0 galip ayrılarak 2.Tur’a müthiş bir başlangıç yapmış oldu.

FİNAL MAÇI BUGÜN SAAT 11.00'DE…

Çayırovaspor U-17 Takımı 3’lü gruptaki ikinci ve son maçını, Bartın’ı 2-1 yenen İstanbul Gürpınar ile dün akşam saat 18.00’de oynayacaktı. Temsilcimiz rakibini yendiği takdirde, Güngören, Sakarya Harb-iş ve Gönen Belediyespor takımlarının yer aldığı grubun lideriyle bugün saat 11.00’de final maçına çıkacak.

Bugün 13:57 TSİ - Spor

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