İlter Kasap’ın büyük sıkıntısı!

Nakit sıkıntısı çeken sarı-yeşilli ekipte yeni transferler genel seçimler sonrasına bırakılırken, Sportif Direktör İlter Kasap, bu süreci boş geçirmemek adına listesindeki oyuncularla telefon trafiğini artırdı.
KİMSEYE SÖZ VERMEYİN!
Transferi düşünülen oyunculara ‘Kimseye söz vermeyin, bizi bekleyin’ ricasında bulunduğu öğrenilen Kasap, seçimlerden sonra somut adımların atılacağını söyledi. Türkiye’deki çoğu kulüplerin genel seçimlerin sonuçlanmasını beklediğini ifade eden Kasap, “Açıkçası bizde de durumlar aynı. Transferde netleşen bir şey yok ama görüşmelerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Seçimlerden sonra ciddi bir hareketlilik olacaktır” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz