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İlter Kasap’ın büyük sıkıntısı!

10 yıl sonra çıktığı 2.Lig’de kalıcı olmak isteyen Darıca Gençlerbirliği’nde, transfersiz günler devam ediyor.

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Nakit sıkıntısı çeken sarı-yeşilli ekipte yeni transferler genel seçimler sonrasına bırakılırken, Sportif Direktör İlter Kasap, bu süreci boş geçirmemek adına listesindeki oyuncularla telefon trafiğini artırdı.

KİMSEYE SÖZ VERMEYİN!

Transferi düşünülen oyunculara ‘Kimseye söz vermeyin, bizi bekleyin’ ricasında bulunduğu öğrenilen Kasap, seçimlerden sonra somut adımların atılacağını söyledi. Türkiye’deki çoğu kulüplerin genel seçimlerin sonuçlanmasını beklediğini ifade eden Kasap, “Açıkçası bizde de durumlar aynı. Transferde netleşen bir şey yok ama görüşmelerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Seçimlerden sonra ciddi bir hareketlilik olacaktır” dedi.

Bugün 13:57 TSİ - Spor

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