Menekşe’de sancılı topbaşı 16 Temmuz’da!

Mor-Beyazlı takımımız, teknik direktör Özgür Vurur’un planlamasına göre 16 Temmuz pazartesi günü topbaşı yapacak
KAMP 6 AĞUSTOS’TA…
5 yıllık aranın ardından 3.Lig’e, bir başka deyişle amatörlükten yeniden profesyonelliğe geri dönen temsilcimiz Gebzespor, yönetimsizlik nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyor. Bur yandan yönetim bulamayan Menekşeler, yarınki kongreden de umutsuzken, diğer yandan gecikmemek için 2018-19 sezonunun planlamasını yaptı. Transferi de bütçesine oranla, kale ve forvete yapılacak nokta atışlar dışında tamamlayan Mor-Menekşeler 16 Temmuz pazartesi günü sahaya inecek.
AFYON’A GİDECEKLER…
Kamp programını da netleştiren Gebzespor, geçtiğimiz sezonda tercih ettiği Afyon’da rakiplerine bilenecek. 6 Ağustos’ta başlaması öngörülen sezon başı hazırlık kampı 14 gün olarak planlanıyor. Teknik direktör Özgür Vurur’un kamp programında 4 ya da 5 hazırlık maçı bulunduğu, rakiplerin ise dişli olacağı belirtildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz