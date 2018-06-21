Çayırovaspor Mehmet’i kaptı

Bu mevki için Bayram’la anlaşan, ancak oyuncunun sözünü tutmayıp kulübü Doğantepespor’da kalması nedeniyle bu transferi resmiyete kavuşturamayan yeşil-siyahlılar, Bayram’ın yerine geçtiğimiz sezonu Tavşanlı Linyit ve Kırıkkale takımlarında geçiren Mehmet Tolun ile söz kesti.