Bu mevki için Bayram’la anlaşan, ancak oyuncunun sözünü tutmayıp kulübü Doğantepespor’da kalması nedeniyle bu transferi resmiyete kavuşturamayan yeşil-siyahlılar, Bayram’ın yerine geçtiğimiz sezonu Tavşanlı Linyit ve Kırıkkale takımlarında geçiren Mehmet Tolun ile söz kesti.
Bugün 13:59 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:00 TSİ )
Çayırovaspor Mehmet’i kaptı
Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcimiz Çayırovaspor, fire verdiği sağ bek mevkiine jet hızıyla transfer yaptı.
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Bugün 13:59 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz