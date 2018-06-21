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Kocaeli'de turcoin merkezleri kepenk indirdi!

Türkiye'nin ilk dijital parasını üreterek yüzde 40 kar payı vaadiyle 16 bine yakın vatandaştan 1 milyar TL toplayan ancak ödeme yapmayan şirketin dijital para üretim merkezi Kocaeli’de çıktı.

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İl yerli dijital para Turcoin üretme fikriyle kar payı ödeme vaadiyle vatandaşları dolandırdığı iddia edilen Hipper A.Ş.’nin iki yetkilisi Eskişehir ve Kocaeli’de gözaltına alındı. 16 bine yakın vatandaştan yüzde 40’a yakın kar vaadiyle 1 milyar TL toplayan şirketin 24 bin ekran kartı ile dijital para ürettiği merkezin ise Kocaeli’de olduğu tespit edildi.

ÜRETİM MERKEZİ ALİKAHYA'DA

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Alikahya Mahallesi’nde bulunan lüks bir sitede yaklaşık 800 bin TL’lik dükkan alarak tesisi kuran şirket, daha sonra topladıkları paralar ile aynı siteden 4 dükkan daha satın adlığı öğrenildi. Son olarak sitedeki restoran olarak faaliyet gösteren dükkana 500 bin TL kaparo veren şirket yöneticilerinin gözaltına alınması sonrasında ise tüm iş yerlerinin kepenklerinin kapatıldığı öğrenildi. Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince inceleme yapılan iş yerlerinde dijital para üretmekte kullanılan cihazların olduğu belirlendi.

SİLAHLI KİŞİLER İLE TARTIŞMALAR YAŞANMIŞ

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Dijital para üretim yerinin açılmasından sonra sürekli siteye kalabalık grupların geldiğini ifade eden site sakinleri, zaman zaman gelen silahlı şahıslarla bazı kişilerin tartışma yaşadıklarına da tanık olduklarını söylediler. Site sakinleri, kolay kazanç vaadine kapılan insanlar arasında şehit yakınları ve gazilerin bile olduğunu belirttiler. Site sakinleri ayrıca sürekli lüks araçlarla dükkanların önüne grupların geldiğini ve dükkanlarda toplantı yaptıklarını dile getirdiler.  Öte yandan, şikayet sonrasında düzenlenen operasyonda Hipper A.Ş.'de yüzde 51 hissesi bulunan Muhammed S., Eskişehir’de, yüzde 49 hissesi bulunan ve bazı dergilere reklam verdiği görülen Sadun K. Kocaeli'nde gözaltına alındı. Gözaltına alınan Gözaltıların ardından çok sayıda güvenlik kamerası ile korunan dijital para üretim yerlerinin demir kepenklerinin kapatıldığı görüldü. 

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