Söğüt: Seçim sandıkta kazanılır

AKP Körfez İlçe Teşkilatı, SKM programları kapsamında 24 Haziran öncesinde çalışmaları hızlandırdı. Son olarak 24 Haziran seçimlerinde sandıklarda görev alacak partililere eğitim programı düzenlendi. Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, AKP İl Başkan Yardımcısı Ahmet Berberoğlu, ilçe başkanı Şener Söğüt, meclis üyeleri ve sandıklarda görev alan partililer katıldı.

“SANDIKLARDAN AYRILMAYIN”

Salonu hınca hınç dolduran partililere konuşan ilçe başkanı Şener Söğüt, sandık görevlileri ve müşahitlerin çok önemli bir görev üstlendiklerini belirtti. Söğüt, “Sabah sandık başındasınız, oylar seçim kuruluna teslim edilene kadar da sandıkların peşinde olacağız. Seçimlerde sorumluluğunuzu bilerek hareket edeceğinize yürekten inanıyorum” diye konuştu.

BERBEROĞLU BİLGİ VERDİ

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da konuşmasında sandıkların önemine değindi. Son olarak konuşan Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ahmet Berberoğlu, eğitim programına katılan sandık asil ve yedek üyeleri, müşahitler ile okul bina sorumluları ve mahalle başkanlarına seçim günü ve akşamı yapılacaklar hakkında bilgi verdi.