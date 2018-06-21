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Sönmez: O çalınan oylar nedir?

İYİ Partili Milletvekili adaylarından Av. Ruhittin Sönmez, “İktidar temsilcileri madem İslam’ı siyasette kullanıyorlar, o zaman yapılan o oy hırsızlıkları nedir?” diye sordu.

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İYİ Parti Kocaeli Milletvekili adayı Av. Ruhittin Sönmez, geçtiğimiz günlerde Kullar bölgesinde seçim gezisi yaptı. Milletvekili adaylarından Ayşegül Babacan ve Alper Bircanoğlu'nun da eşlik ettiği Sönmez ve beraberindekiler, iktidara yönelik eleştirilerde bulundu ve AKP hükümetinin politikalarını eleştirdi.

DP’LİLER DE KATILDI

Kahve buluşması sırasında vatandaşlara hükümetin adaletsizlikler yaptığını dile getiren milletvekili adayı Ruhittin Sönmez, “Yaptıkları yandaşa endeksli politikaları uygulamak İslam ile örtüşmüyor. Ayrıca İslam’ı siyaset için oy argümanı olarak kullanıyorlar. Madem hepiniz Müslümansınız, peki, o zaman sandıklardaki oy hırsızlığı nedir? Sandıklara birlikte sahip çıkacağız” diye konuştu. Bu arada Sönmez'in Kullar'daki toplantısına DP’nin önemli isimleri Ahmet Levent, Recai Gönenç ve Ersin Soykan ile eski Kullar Belediye Başkanı İsmail Özkar da katıldı.

Bugün 14:19 TSİ - Siyaset

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