Akar: Ülke nefes alacak

Seçimlere yalnızca 2 hafta gibi kısa bir süre kala çalışmalarına hız kesmeden devam eden CHP PM Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, önceki gün Yahya Kaptan pazarındaydı. İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, eski ilçe başkanı Selman Yıldırım, il yöneticisi Hasan Akar ve partililerle pazarcıları ziyaret eden Akar, esnafın işlerinin iyi olmadığını gördüklerini söyledi.

“İKTİDAR TÜKENDİ”

Sahada tolumun her kesimi ile bir araya geldiklerini ifade eden Akar, “Esnaf artım satış yapamaz hale gelmiş durumda. Bu kadar mutsuz bir toplum yaratan AKP ve Erdoğan’ın miting alanlarında sadece CHP’yi ve Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce’yi hedef alması iktidarının tükenmişliğini gösteriyor. 24 Haziran’da artık Erdoğan’ı emekli ediyoruz. Onun yokluğunda Türkiye rahat bir nefes alacak” dedi.

“İŞSİZ GENÇLERE KIRAHATHANE YOLU”

Erdoğan’ın artan işsizliği, faizleri, doları hiç ağzına almadığına dikkat çeken Akar, “16 yıldır iktidarda olan AKP’nin artan enflasyona, işsizliğe ilişkin bir sözü yok. Ancak bir proje açıklıyor, her yere millet kıraathaneleri açacakmış. Sonra, gençler orda oturacak çay ve kek yiyecek, bunlarda ücretsiz olacakmış. Yani gençlere fabrika açacağız, sizlere iş kolları yaratacağız, işsizliği düşüreceğiz, diyemiyor. Gençlere umutsuzluk yaratan birine bu gençler 24 Haziran’da gerekli cevabı verecektir. Gençlerimiz hak ettikleri değeri görecek” dedi.