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Balkan Göçmenleri’nden AKP’li Akyol’a tepki

AKP Yalova Milletvekili adayı Melike Akyol’un geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamasında Balkan göçmenleri hakkında sarf ettiği ve hakaret içeren sözlerine tepkiler giderek artıyor.

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Konu hakkında açıklama yapan Tüm Balkan Türkleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Dülger, Akyol’un sözlerini büyük bir talihsizlik olarak nitelendirdi. Akyol’un geçmişinden bihaber ve tarih bilgisinden yoksun olduğunu belirten Dülger, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

SERT SÖZLER KULLANDI

“Dernek olarak bu çirkin beyanatı şiddetle kınıyor, özür metnini de yeterli ve samimi bulmadığımızı ilan ediyoruz. Bizler amacını aşan bu yorumun nedenini öğrenmek istiyoruz. Bu güne kadar farklı alanlarda ön plana çıkmış, ülkemizi temsil etmiş ve Türkiye ismini dünyaya duyuran Balkan kökenli birçok ismi tüm Türkiye bilmektedir. Balkan göçmenleri size kendimizi ne kadar ifade edebildiğimizi gösterip, insan tahlil etme melekelerinizin gelişme düzeyi konusundaki yanılgınızı size kanıtlayacağımızdan emin olabilirsiniz.”

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