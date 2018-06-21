Gazetemizi ziyaret eden Saadet Partisi’nin 3. sıra milletvekili adayı Reyhan Şengün, önemli açıklamalarda bulundu. 24 Haziran’da yapılacak olan çok önemli bir seçimin arifesinde olduklarını dile getiren SP’li Şengün, yaptıkları çalışmaları anlattı ve ev ev gezerek parti projelerini anlattıklarını, çok kısa bir zaman içinde seçim gezilerini bu şekilde sürdürdüklerini ifade etti.

“SP BİR ZARURETTİR”

Açıklamasında Saadet Partisi’nin bir zaruret haline geldiğini ifade eden Reyhan Şengün, “Bu zorunluluk herkes için gerekli. Meclis’te temsil edilmeliyiz ve belli bir çoğunluğa sahip olmalıyız. Partimizi yıpratmak için çaba gösteriyorlar. Genel başkanımızı gerçek dışı ithamlarla kötü göstermeye çalışıyorlar. Bunlara ödün vermeyeceğiz” diye konuştu.

“HEDEF6 VEKİL”

Seçim sonucu ile ilgili hedeflerini de anlatan Şengün, “İl başkanımız hedefi 6 olarak gösterdi. Gönül ister ki 13 olsun, ancak öngördüğümüz 6. Biz güçlü bir partiyiz. Bugüne kadar baraj politikaları yüzünden talihsizlikler yaşadık. Ancak bu seçimde baraj olmayacağı için SP gerçek gücünü gösterecek ve Meclis temsiliyetini elde edecektir. Bizim bu ülkeyi yönetecek kadrolarımız ve programlarımız var” dedi.

“TEMEL BEY BİR FIRSAT”

Cumhurbaşkanı adayları Temel Karamollaoğlu’nun, Türkiye için büyük bir fırsat olduğunu dile getiren Şengün, “Seçmen de bu fırsatı gözlemlemeli. Önemli bir seçime gidiyoruz. Açıkçası köprüden önceki son çıkış olacak bu seçim. Yakın siyasi tarihimizde Necmettin Erbakan hocamızdan sonra Temel Karamollaoğlu, Allah’ın bize bir lütfudur. İnşallah ilk turda kendisini cumhurbaşkanı yapacağız” diye konuştu.

“NAMAZ KILMAYLA OLMAZ”

Ekonomik problemlerin yaşandığını dile getiren Şengün, “Eğitimde, ekonomide her alanda hakkaniyetli olmak, faiz lobisine kendini kaptırmamış bir ülke olmak çok önemlidir. Seni yöneten kişinin alnı secdeye gidiyor olması, yaptığı her şeyin doğru olduğu anlamına gelmez. Bugün asgari ücretli kişi evini geçindiremeyip cebine koyduğu kredi kartını kullanıyor, faizle kredi çekip ev alıyor, araba alıyor. Buna bir dur demek gerekiyor.”

“CHP İLE ÖZDEŞTİRME CABASI”

Partilerinin CHP ile yapılan ittifakı da anlatan Şengün, “Partimizi CHP ile özdeştirme çabasına girenler, bu sayede kendilerine oy kazandırmayı hedefliyorlar. Bizim yaptığımız bir koalisyon ya da ortaklık değil. Bu bir seçim stratejisi. Bu strateji sayesinde baraj problemi olmadan aldığımız oy oranında milletvekili çıkartacağız” açıklamasında bulundu.