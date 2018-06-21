Kanko: Ülkeyi geriye götürdüler

Önceki gün İzmit ve Kartepe’de mahalle ziyaretleri yapan Kanko, İzmit’te Ayazma Kapalı Pazarı’nda esnafla, Tavşantepe Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. İzmit Topçular Mahalle Muhtarı Nazhanım Kara’yı ziyaret eden Kanko, Kartepe’de de Life Cafe’de bölge sakinleriyle bir araya geldi.

“50 YIL GERİYE GÖTÜRDÜLER”

İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar ile Kartepe İlçe Başkanı Cumhur Karakadılar ile birlikte ilçe yöneticilerinin eşlik ettiği Muhip Kanko, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kanko açıklamalarında, “16 yıldır ülkeyi yöneten AKP, ülkeyi neredeyse 50 yıl geriye götürdü. Her seçim döneminde sil baştan yeni politika üreten AKP başarısızlığını her yeni politikasıyla biraz daha perçinledi. Ülkedeki üretim tesislerinin neredeyse tamamını satan iktidar partisi yeni bir proje ortaya koyamadığı için kıraathane açmayı bir proje olarak vatandaşlara anlatıyor” dedi.

“ŞATAFATTAN KAÇINMAK”

24 Haziran’da yeni bir sisteme geçileceğini kaydeden Kanko, şöyle konuştu: “Bu sistem bir tek adam rejimi demek. 6 cumhurbaşkanı adayı var. Bu adaylardan yalnızca Recep Tayyip Erdoğan bu sistemle devam edeceğini söylüyor. Diğer adaylar parlamenter sisteme döneceklerini beyan ettiler. Biz CHP olarak Türkiye için iyi olan ne ise onu hayata geçirmek istiyoruz. İşçinin, emekçinin hakkını baş tacı yapacağız. Bunlar için yapılması gereken tek şey, devlet kurumlarında, makamlarda lüksten ve şatafattan kaçınmak” diye konuştu.